По ее словам, Россия будет "кошмарить" Киев.

Экстрасенс Мария Тихая рассказала о своем вещем сне и растолковала его. Так, ранее ей приснилась морская территория, и 21 февраля Россия накрыла Херсон, сообщалось о 5 жертвах и многих раненых.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" астрологический эксперт спрогнозировала, что вот-вот будет массированный ракетный обстрел. А затем Россия прибегнет к обстрелам приграничных территорий.

"Сейчас будет массированный ракетный обстрел, а потом они будут обстреливать пограничные территории - это Харьковщина, Запорожская область. Ну, и, конечно, будет обострение в Донецкой и Луганской областях", — говорит Тихая.

Она утверждает, что предвкушает ракетный обстрел, который уже готов, вот-вот россияне будут атаковать. Ей приснился сон, что РФ нанесет ракетный удар по Соломенскому району столицы или вечером, или очень ранним утром. Под удар может попасть цветная многоэтажка в этом районе, утверждает она. Также экстрасенс прогнозирует ракетные атаки России по центру Киева.

Ранее маг и полуфиналист "Битвы экстрасенсов" Роман Шептицкий сделал таро-расклад о ситуации в Украине на март 2023 года. Он говорит, что первая половина месяца пройдет в ожидании поставок оружия, а это захватчики попытаются использовать в своих целях.

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