Попробуйте угадать, какой ликер воплощает дух Скорпионов.

История ликера начинается с медицины. В 13-м веке для лечения недугов монахи заваривали горькие травы, подслащивая их сахаром, чтобы облегчить применение лекарства. В 16-м веке ликер представили французскому двору, сделав его модным и изысканным напитком. А в 17-м веке появление торговли специями расширило разнообразие вкусов ликера, пишет New York Post.

Читайте дальше, чтобы узнать, какой ликер соответствует вашему знаку Зодиака.

Овен - Крем де Мент (Crème de menthe)

Управляемые Марсом и движимые стремлением к истине и другим стимулам, люди Овна часто жестоки, но всегда освежающе честны. Это качество отражается и в ярком вкусе ликера Crème de menthe. Рекомендуемый коктейль: Green Dragon.

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Телец - Мидори (Midori)

В худшем случае Телец - знак обжорства и жадности, цвет силы которого - зеленый, а боевой клич: "сильнее". И ликер Мидори воплощает этот дух Тельца. Рекомендуемый коктейль: Midori Sour.

Близнецы - Апероль (Aperol)

Близнецы олицетворяют двойственность, присутствующую во всей материи, свет и тьму, священное и мирское. По природе и духу Апероль перегоняется со сладким апельсином и горькой корой. Рекомендуемый коктейль: Aperol Spritz.

Рак - Бейлис (Bailey’s)

Рак управляется Луной, связан с корневой системой и наследием, что делает Бейлис подходящим для них опьяняющим средством. Рекомендуемый коктейль: Bailey’s Colada.

Лев - Гольдшлагер (Goldschlager)

Львом управляет золотой свет Солнца, он символизирует царственность и самовосхваление. Goldschlager - швейцарский травяной ликер с золотыми крапинками, который очень обожали немецкие повелители. Рекомендуемый коктейль: Gold Royale.

Дева - Шартрез (Chartreuse)

Дева - знак осмотрительности и храмовой опеки, а Chartreuse - ликер, производимый по секретному рецепту, переданному картезианскими монахами. Созданный из смеси 130 растительных компонентов, Chartreuse по вкусу напоминает растительный компост и, в духе знака Девы, представляет собой веселое времяпрепровождение, замаскированное под благочестивое лекарство. Рекомендуемый коктейль: Last Word.

Весы - Шамбор (Chambord)

Весами управляет планета Венера, названная в честь богини любви и красоты, чьи земные ассоциации включают малину, из которой Chambord получает свой глубокий цвет и насыщенный сладкий вкус. Рекомендуемый коктейль: Pink Julep.

Скорпион - Сен-Жермен (St. Germain)

St. Germain с его статным флаконом, парижской мистикой и свежим ароматом бузины - это чистый Скорпион. Скорпион управляет восьмым домом секса, смерти и трансформации, а мистическая бузина может прорастать из поврежденных ветвей и отращивать корни из черенков, что делает ее древним и вечным символом возрождения. Рекомендуемый коктейль: Traditional Elderfashioned.

Стрелец - Калуа (Kahlúa)

Кинематографическое воплощение архетипа Стрельца можно найти в Джеффри Лебовски, чей любимый напиток, White Russian, дополнен кофейным ликером. Кому, кроме Стрельца, придет в голову смешать выпивку и молоко на завтрак? Стрелец - знак хорошего времяпрепровождения и добродушного преступника, энергия, проявленная в этом бандите, который ворвался в местный винный магазин, чтобы украсть Kahlúa. Рекомендуемый коктейль: White Russian.

Козерог - Гранд-Марнье (Grand Marnier)

Управляемые Сатурном, планетой долгой игры и тяжелых уроков, Козероги созданы для того, чтобы терпеть, и часто питают что-то вроде комплекса превосходства. Они ожидают лучшего от себя, от мира, в котором живут, и от людей, которых осуждают. Как и Козероги, Grand Marnier обладает дорогим вкусом, является богатым результатом медленного процесса и значительно улучшается со временем. Рекомендуемый коктейль: Cadillac Sidecar.

Водолей - Самбука (Sambuca)

Водолей на звездной карте представлен обнаженной до пояса девушкой, центральная звезда поднимается над ее головой, сияя как символ надежды, восприятия и божественного заступничества Вселенной. Точно так же звездчатый анис, основной ингредиент Sambuca, связан с открытием психических каналов и божественной загрузкой. Рекомендуемый коктейль: Sambuca Sazerac.

Рыбы - Амаретто (Amaretto)

Рыбы - стойкие, опьяненные любовью, безрассудные романтики Зодиака, всегда готовые пойти на многое и на ужасную глубину ради отношений. В греческих мифах миндаль, из которого Amaretto черпает свой фирменный аромат, связан как с обреченной историей любви, так и с целой плеядой кастраций, учиненных самим себе. Любовь причиняет боль, а Рыбы всегда готовы к боли.

Ранее УНИАН предлагал узнать, какое вы вино по знаку Зодиака.

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