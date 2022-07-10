Узнаем, что говорят древние руны и какие ценные советы дают на неделю с 11 по 17 июля.

Многие эксперты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, считая его наиболее точным.

Предлагаем заглянуть в будущее и узнать, что говорят древние руны и какие ценные советы на неделю с 11 по 17 июля 2022 года могут дать для всех знаков Зодиака.

Овен

В что вашей жизни могут произойти неожиданные перемены. Они помогут вам воспользоваться тем потенциалом, который был ранее скрыт в вашей жизни. Это время, когда ситуация может выйти из-под контроля и принести разные сюрпризы.

Телец

Возможно удачное стечение обстоятельств в сфере взаимовыгодных коммуникаций. Особенно, если эта коммуникация будет запланирована на будущее. Планы и проекты, направленные на реализацию в будущем, могут приобрести достаточно перспективный характер.

Близнецы

Для того, чтобы установить хорошие контакты и взаимовыгодные взаимоотношения, вам потребуется совершить ряд перемен и отказаться от определенных условий, которые вы считаете важными. Это время благоприятно для любой сферы, связанной с коммуникацией и построением взаимоотношений, хотя это и потребует некоторых изменений.

Рак

Отличная возможность для развития различных дел, которыми вы уже занимаетесь. Возможен благоприятный рост и прогресс, но потребуются и дополнительные усилия.

Лев

Для вас откроются большие возможности в новых направлениях. Это период, когда вы можете вооружиться новыми знаниями и начать видеть неизведанные ранее возможности, чтобы эффективно их реализовать.

Девы

Будут успехи в работе. Возможно вам придется принимать кадровые решения, чтобы добиться большей эффективности от подчиненных.

Весы

Открывается период, наполненный как возможностями, так и опасностями. Можете столкнуться с непростыми ситуациями, поэтому следует внимательно отнестись к информации, которая может быть для вас вредоносной.

Скорпион

Различные финансовые операции на этой неделе должны совершаться с особой осторожностью. Возможны вызовы, связанные с этой сферой. Некоторые представители знака могут столкнуться с неприятностями и выяснением отношений.

Стрелец

Это время, которое потребует больших усилий для нужного результата. Если вы планируете совершить что-то важное и решительное в своей жизни, то этот период будет благоприятным.

Козерог

Стоит обратить внимание на сферу взаимоотношений, которые могут быть связанны с финансами. Если у вас есть нехватка денег, материальной поддержки, не стоит искать выход ни в личных отношениях, ни на работе.

Водолей

Можете раскрыть свой внутренний потенциал и скрытые возможности. Это время творческого проявления и активных действий, которые помогут сконцентрировать все ваши силы для достижения нужного результата.

Рыбы

Внимательнее отнеситесь к сфере взаимоотношений: недостаток внимания, заботы повлечь за собой уход из вашей жизни важных людей, которых вы не хотели бы терять.

Справка УНИАН. Рунами называют древние символы, в которые вложены мудрость и сила. Именно руны помогают проводить различны ритуалы, ориентированные на защиту человека от злых сил, оказание помощи в исполнении желаний.

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