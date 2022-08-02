Чаще всего они поддерживают идеологию чайлдфри.

Эксперты в сфере астрологии и астропсихологии перечислили знаки Зодиака, которые не любят детей. Их представители часто не хотят продлевать свой род и поддерживают идеологию чайлдфри.

Близнецы

Наученные горьким опытом своей семьи, эти люди не спешат заводить семью и детей. Все дело в том, что у большинства представителей этого знака Зодиака были сложные жизненные обстоятельства и трудное, возможно нищее детство. Поэтому возможность иметь собственных детей ассоциируется у них с тем, что они пережили в младшем возрасте.

Весы

Весы ставят на первый план карьеру. У них есть убеждение, что семья и дети абсолютно не совместимы с развитием собственного бизнеса и популяризацией имени. Именно поэтому они прокладывают путь к богатству, забывая о семейных ценностях.

Козерог

Козероги опасаются ответственности за других, поэтому не готовы заводить детей. Хотя в возрасте 25-28 лет они начинают понимать, что дети - "цветы жизни", но все же не спешат с этим вопросом.

Напомним, названы два самых настойчивых знака Зодиака.

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