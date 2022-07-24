Они скептически относятся к семье и детям.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака не спешат заводить детей. Они не очень любят возиться с малышами, поэтому откладывают момент их рождения до последнего.

Лев

Львы по своей натуре эгоисты. Они привыкли, что весь мир крутится вокруг них. Они живут в свое удовольствие и делают то, что хотят. А вот с рождением детей, как все понимают, жизнь немного меняется. И Львов это крайне не устраивает. Они до последнего будут тянуть с рождением детей, чтобы подольше пожить для себя. Первенец у них может появиться в позднем возрасте.

Стрелец

Если у вас есть знакомые Стрельцы, то вы наверняка замечали, что они достаточно ворчливые, особенно по отношению к детям. Крики, капризи, истерики, детские шалости - это все то, что вызывает у них гнев. Глядя на детей своих друзей, они все больше и больше убеждаются в том, что заводить своих малышей они не хотят.

Близнецы

Это тот знак Зодиака, который моментально вспыхнет, если, например, в самолете рядом с ним заплачет ребенок. Они очень скептически относятся не только к детям, но и в целом к построению семьи. Им хорошо быть с собой и в окружении своих друзей и родных. А вот обременять себя обязанностями они не спешат.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, которые рискуют скоро расстаться с любимыми.

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