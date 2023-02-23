Эксперт-эзотерик утверждает, что успеха захватчики не добьются.

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз на ближайшие дни. Как известно, оккупанты могут планировать провокации на годовщину с начала полномасштабной войны. Наиболее высоким риск обстрелов будет 23, 24 и 25 февраля.

"Относительно ракетных обстрелов. Да, ракетные обстрелы в годовщину войны 23-24-25 февраля могут быть, но никаких значительных целей они не достигнут, и не будут иметь никакого военного эффекта", - обнадежил Уранус.

Однако он напомнил, что реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие - критически важно для сохранения жизни и здоровья. Особенно если речь идет о регионах, приближенных к линии разграничения.

Видео дня

Также Дмитрий Уранус уточнил, что 22 и 23 числа в положении планет произойдут изменения, которые благоприятно повлияют на ход войны:

"Вечером 22 и 23 февраля, только 2 дня, в западной части неба, будет видно красивое тройное соединение Венеры, молодой Луны и Юпитера, в зодиакальном знаке Овна (астрономическое созвездие Рыб). Такое явление бывает не часто, не каждый год. С астрологической точки зрения это соединение является благоприятным. Это хороший момент для самого разного рода дел и начинаний. В военном плане соединение Венеры и Юпитера с 22 февраля по 10 марта в зодиакальном знаке Овна как бы умиротворяет "дом Марса", гармонизирует "дом" бога войны".

Напомним, ведьма-некромант предупредила крупный город Украины о неминуемой опасности.

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