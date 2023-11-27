По словам Росса, это будет точно не Арестович.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, состояться ли выборы в 2024 году и кто может стать президентом Украины. По словам эксперта, если выборы и будут, то только осенью.

"Что касается президентского поста, то единственный человек, который был на этом месте 10 лет - Кучма. И то только потому, что его соперником был коммунист. Никто не хотел во втором туре выбирать коммуниста, поэтому выбрали Кучму. Все остальные были по пять лет, Владимир Зеленский - не исключение. Я уже везде объявил, что следующим президентом будет Валерий Залужный", - сказал Росс.

Он добавил, что может быть такая ситуация, что Зеленский вновь будет баллотироваться. В таком случае Залужный уступит ему, продолжил астролог.

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Кроме того, Росс определил политическую судьбу Алексея Арестовича. По словам астролога, Арестович не станет президентом Украины и даже не войдет со своей партией в парламент.

"Его политическая судьба похожа на судьбу Надежды Савченко. Так высоко-высоко летала летчица и так низко упала. Народ уже все понял про Арестовича. Тем более он отсиживается в США. Кстати, у меня есть инсайдерская информация, что он не возвращается в Украину, потому что ему должны вручить повестку на фронт", - добавил Росс.

Напомним, ранее астролог назвала год окончания войны.

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