Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, каким для Украины будет декабрь, какие события будут происходить перед Новым 2024 годом, какие победы будут у ВСУ и когда распадется РФ.

Влад, расскажите, что нас ждет в начале зимы? Какие ключевые события будут происходить?

Декабрь пройдет в суете, на высоких скоростях. Марс в соединении с Солнцем будет диктовать военные настроения. Ни о каком примирении в этот период речи быть не может. Именно в декабре на Украину полетят ракеты, потому что Марс будет в Стрельце, а Стрелец - это стрела. Будут продолжать летать дроны, и вместе с тем начинается новая эпоха ракет.

Первая половина и середина месяца будут самыми опасными. Я бы советовал быть максимально осторожными с 9 по 15 декабря и с 27 по 29 декабря. В эти дни лучше оставаться дома, никуда не ездить и ничего не планировать. Но если у вас уже куплены билеты, то остается один выход - настраиваться на позитив и иметь план Б, потому что могут возникать непредвиденные обстоятельства.

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Вы не назвали 31 декабря самой опасной датой. То есть мы можем расчитывать, что в этом году обойдется без "фейерверка" на Новый Год?

Нет, конечно. Он обязательно будет. 31 декабря статичный Меркурий выходит из ретроградного движения в директное. Поэтому на Новый год и вплоть до 4 января, когда будет происходить этот процесс, могут быть массированные обстрелы.

При этом обстрелы могут быть не на сам Новый год, а накануне. Об этом говорит напряженный аспект Марса с Нептуном, с 27 по 29 декабря. Этот период принесет хаотичность, трагедии, взрывы, особенно в акватории Черного моря или у реки Днепр. Ракеты будут лететь по портам и мостам...

Назовите, пожалуйста, города, жителям которых запрещено игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сложная ситуация может быть в Донецкой области. Особенно это касается Краматорска, Славянска... Опасность ждет и Хмельницкий, Житомир, Черновцы, Одессу. Самым уязвимым является Херсон, потому что он связан со знаком Льва. А Марс - планета войны - встречается с управителем Льва - Солнцем - в знаке Стрельца. То есть города, связанные со Львом могут пострадать от российских ракет. В том числе и Львов. Оккупанты могут "лупануть" по какой-то многоэтажке и причинить глобальное бедствие.

А что касается Херсона, то враг хочет его просто разрушить - так, как он сделал с Мариуполем.

Меньше всего стоит переживать Киеву, потому что он максимально защищен.

Что будет происходить в Авдеевке, Бахмуте, Мариуполе?

У врага нет шансов взять Авдеевку из-за ухудшения погодных условий. Тем более они отбросили войска на юг - там, где Олешки, - потому что мы наступаем. Поэтому до Нового года мы ни в коем случае не сдадим Авдеевку.

А Бахмут - это не то, что нам сейчас нужно. Пока вопрос с ним на паузе. Что касается Мариуполя, то мы его возьмем в следующем году, не раньше.

А Крым?

Нам сейчас не особо нужно брать Крым. Наша цель - Олешки. Если мы их возьмем, то обрежем путь снабжения из Крыма. Нужно разбомбить Крымский мост. Сделать это можно только с помощью TAURUS, но нам их не дают. Поэтому мы не можем окружить полуостров.

Если бы нам дали 4 миллиона снарядов, как обещали, то мы бы уже были в Ялте и пили кофе. Война - это математика. Но есть такой человек, американский политик Джейк Салливан, который полностью на стороне Путина и Патрушева. И пока Салливан является советником Джо Байдена, он не допустит, чтобы хоть какая-то ракета полетела в сторону США. Поэтому этот ботаник боится, как результат - ничего нам не дает. На артиллерийском поприще мы сейчас "в холоде, и голоде".

Учитывайте еще то, что у США на списании тысяча самолетов F-16. Почему они не могут дать нам хотя бы 200-300 самолетов? У них в штате Аризона находятся 3 тысячи танков ABRAMS, которые там просто гниют. Из всего этого нам дали только 30 танков, и то только после наступления. Это чистейший саботаж, чистая политика Салливана. В итоге все это приведет к тому, что они будут вынуждены давать нам все необходимое, но уже может быть поздно.

Недавно появилась новость о том, что США сократили бюджет налоговикам, чтобы часть денег выделить Украине и Израилю. Какую сумму мы можем получить?

Да, налоговая не получит тот бюджет, который поступит на мексиканскую границу. Сейчас они хотят поделить 60 миллиардов, которые нам обещал Байден, пополам. Мой прогноз такой: больше 30 миллиардов мы от США не получим. А вообще реальная сумма - 24-25 миллиардов, чего едва хватит на то, чтобы сводить концы с концами и отбиваться от Российской Федерации.

Хотя если нам выделять 80 миллиардов, как изначально запросил Байден, то у нас появится возможность пойти в атаку.

Сейчас мировые звезды, в том числе Cardi B, выступают против того, чтобы США выделяли деньги Украине и Израилю. Как вы думаете, на этой почве могут начаться митинги и протесты?

В Америке - нет. Митинги будут в России. Женщины будут выходить и просить, чтобы их мужей и сыновей вернули с фронта. Многие из них подписали контракт на полгода, а их на войне держат уже полтора года. Но все это будет происходить весной 2024 года, перед выборами.

В декабре ничего подобного не будет, потому что Марс выходит из бунтующего Скорпиона. Кстати, ранее я предсказывал, что в ноябре будет перемирие между Израилем и Палестиной. И вот, все совпало.

При этом в декабре будет ужесточена мобилизация в Украине. Поэтому первый месяц зимы - худшее время для того, чтобы находиться на улице. Всех будут брать поголовно.

Сейчас часто можно услышать о том, что европейцы устали от войны. Может ли это сказаться на их помощи нам?

В таком случае Путин скоро войдет в Прибалтику, Литву, Эстонию. Дальше он заберет Польшу, Словакию, Венгрию и дойдет до Берлина. То есть вариантов нету. Или нам продолжают помогать, или сегодня Путин воюет в Украине, а завтра - в Париже.

На самом деле они бояться, что из подворотни могут вылететь какие-то дроны. Вы заметили, что нам же запретили запускать дроны по РФ? Нам перестали поставлять оружие, когда наши дроны летом начали летать в Москву.

Пока война длится, на Украину все так же летят ракеты. Стоит ли опасаться, что этой зимой будет страдать критическая инфраструктура?

Как раз в середине декабря, с 9 по 15, будет самый разгар. Враг может запустить сотню ракет за раз. Вместе с тем на нас могут лететь и шахеды, до 1000 за раз. В результате может быть временный блэкаут. В больших городах он может быть всего несколько дней, а вот в областях или дальних районах он может длиться неделю. Поэтому я рекомендовал бы запастись буржуйками.

Давайте поговорим о ВСУ. Какие победы у них могут быть в декабре?

В первую очередь это взятие Кинбурской косы. Кроме того, нам очень нужно взять Олешки, как я уже говорил. Это будет фактическая победа, переходящая в стратегическую. Как только мы это сделаем, ВСУ поставят там ПВО и будут отбивать все шахеды, которые летят на Одессу с моря. То есть мы сразу же обезопасим все порты.

Может ли перед Новым Годом быть обмен пленными?

Это может произойти на ретроградный Меркурий. Многие люди вернутся домой. Решение будет принято в 20-х числах декабря.

А когда Россия вернет вывезенных детей?

Я думаю, что Путин вернет 70% похищенных детей, но только после окончания войны. Это может произойти в июле 2024 года, если Украина вступит в НАТО. К тому же Байден должен предоставить нам такую же защиту, которую он предоставляет Швеции.

В этом плане я оптимистично смотрю на эту ситуацию, потому что в ближайшее время Байден будет вынужден это сделать. По крайнем мере после этого Россия не сможет заходить на территории, которые она не котролирует, и развязывать там боевые действия.

То есть до президентских выборов в Америке Байдену нужно завершить этот конфликт. Хотя, я думаю, что он все равно не останется на еще один срок.

Но есть и другой сценарий. Война может закончиться после незапланированных выборов в России. Настоящий Путин уже умер, а его двойник "сдал", что вскоре и он покинет пост президента РФ. Однако в декабре мы можем неожиданно увидеть воскрешение Пригожина.

Возьмут ли Украину в ЕС?

Да, в декабре будет встреча-конференция ЕС и Украины, на которой нас фактически пригласят в союз. При этом окончательно будут подписаны бумаги в марте 2024-го. В 2012 году, когда Юпитер был в знаке Тельца, мы принимали Евро-2012. Тогда я говорил, что ровно через 12 лет мы войдем в ЕС или нас туда пригласят. Вот опять Юпитер в Тельце в знаке Украины, а это расширение. То есть в 2024 году это свершится.

После того, как мы вступим в ЕС, будут ли возможны переговоры между Украиной и Россией?

Переговоры начнутся после смены верховного правителя в РФ, 17 марта. Там будут очередные выборы. И логично, что двойника Путина не допустят до этих выборов. Поэтому с новым руководителем РФ могут вестись переговоры от имени Зеленского. С Путиным или его двойником Зеленский точно ни о чем договариваться не будет.

Хорошо, если война закончится в 2024 году, стоит ли бояться, что она возобновиться через какое-то время?

Нет, к тому времени все уже поймут, что Украина не по зубам Московии. Тем более к тому времени России уже не будет. От нее останется лишь ошметок. Владивосток, Байкал, Хабаровск будут китайскими. Сахалин, Курилы будут японскими, вплоть до Камчатки. Будут Якутское независимое государство, Уральское государство и наконец-то Ханты-Мансийск станет самым богатым государством. А Московия будет небольшой областью.

Будут ли выборы в Украине в 2024 году и кто может стать следующим президентом?

Думаю, что если и будут, то осенью. Что касается президентского поста, то единственный человек, который был на этом месте 10 лет - Кучма. И то только потому, что его соперником был коммунист. Никто не хотел во втором туре выбирать коммуниста, поэтому выбрали Кучму. Все остальные были по пять лет, Зеленский - не исключение. Я уже везде объявил, что следующим президентом будет Валерий Залужный. А если вдруг Зеленский пойдет на выборы, то Залужный - нет.

Кстати, баллотироваться в президенты еще планировал Алексей Арестович.

Он не то, что не станет президентом Украины, он даже в парламент не войдет со своей партией. Его политическая судьба похожа на судьбу Надежды Савченко. Так высоко-высоко летала летчица и так низко упала. Народ уже все понял про Арестовича. Тем более он отсиживается в США. Кстати, у меня есть инсайдерская информация, что он не возвращается в Украину, потому что ему должны вручить повестку на фронт.

Чем для Украины закончится 2023 год?

Словами из гимна: "Ще не вмерла Україна". Хорошие новости - к Новому году нам поставят несколько самолетов.