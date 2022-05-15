Эти четыре знака ожидают самые крупные перемены.

Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет представителей разных знаков Зодиака после лунного затмения 16 мая. УНИАН собрал топ-4 знака, чья жизнь может измениться больше всего.

Близнецы

Эксперт утверждает, что у людей, рожденных под этим знаком, будут решаться вопросы здоровья.

"По здоровью может уйти что-то, что ухудшало ваше здоровье. Например, вы сделаете операцию и уйдет проблема или завершиться лечение. Или же лунное затмение может высветить ваш диагноз и вы узнаете истинную причину вашего плохого самочувствия", — сказала Анжела Перл.

Лев

Львов в ближайшее время ждет переезд. В конце мая-начале июня астролог предвидела продажу жилья.

"Четвертый дом — это недвижимость и место жительства. Это прекрасное затмение для продажи недвижимости, для переезда, для получения гражданства, визы или регистрации на ПМЖ. К слову, это еще и дом семьи, поэтому могут открыться какие-то тайны из детства. Например, вы узнаете, что отец — это не ваш родной отец", — рассказала Перл.

Весы

Для Весов с 16 мая начнутся серьезные изменения в финансовом плане.

"Скорпион — знак финансов, а у вас это затмение еще и в секторе денег и доходов. Второй дом символизирует ценности и то, насколько вы цените себя. Вы можете увидеть, что вы недооценили где-то себя ранее, или что вам мало платят за вашу работу. Также может быть завершение источника доходов", — предвидела астролог.

Козерог

Козерогов ждут изменения в кругу друзей и близких. Астролог уточняет, что в ближайшее время на кого-то из "своих" людей Козероги взглянут по-новому.

"Этот человек вас может очень разочаровать и вы не будете больше общаться", — прокомментировала Анжела Перл.

Напомним, астролог Анжела Перл рассказала, когда и чем закончится война в Украине.

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