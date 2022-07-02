Ожидается, что в мире создадут новые межгосударственные объединения.

Ближайшие 20 лет мир ждут глобальные изменения, ожидается создание новых межгосударственных объединений.

Такой прогноз сделала Астролог Ольга Медвецкая в Instagram.

"Мы возлагаем такие большие надежды на решение о дальнейшем включении Украины в состав якобы надежных и устойчивых международных организаций. Но мое мнение таково – не следует питать завышенные ожидания и иллюзии на этот счет. Не в том смысле, что нас туда не возьмут или будет не так хорошо, как нам хочется. Дело в том, что мы сейчас стоим на пороге новой эры. Начало состоится в марте 2023 года", – отметила она.

По прогнозу астролога, в мире создадут новые межгосударственные объединения, которые будут характеризованы демократическими принципами: "Основой будут дружеские, братские отношения между странами-участницами. Там не будет иерархии, будет равенство участников друг перед другом".

"Поэтому Украина, скорее всего, будет идти именно в направлении таких организаций. Долго ли еще существовать существующие международные организации – большой вопрос. По крайней мере, чтобы продолжать свою работу, они должны изменить свою структурную организацию и принципы. Ибо слишком закоренелыми они стали", – добавила Медвецкая.

Ранее астролог Игорь Нехаев прогнозировал, что летом 2022 года украинцев ждут тяжелые времена. В августе ситуация должна начать постепенно разряжаться, и станет немного легче.

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