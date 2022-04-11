По данным Марины Онищенко, ждать смерти российского агрессора еще долго.

Украинский астролог Марина Онищенко назвала три основные даты, связанные с Владимиром Путиным - дату его смещения с поста президента, и две возможные даты, когда следует ожидать его смерти.

Своими прогнозами Онищенко поделилась в интервью "Зірковому шляху".

"Когда его смерть наступит? Есть три даты. Первая дата - это крах его политической карьеры, когда он потеряет свою власть, пост президента России. Это произойдет либо накануне, либо 16 мая 2022 года. Вторая дата - очень сильно актуальна в том плане, что он умрет. Это будет 5 октября 2023 года. И последняя дата - это может быть либо очень сильное психическое расстройство или потеря жизни. Это 4 января 2024 года. То есть эта гнида может прожить еще долго, еще 2 года", - рассказала астролог.

Марина Онищенко заверила, что активные боевые действия будут завершены в апреле текущего года, а в мае могут быть подписаны какие-то документы, которые изменят ход событий.

"Когда закончится война? Астрологически это произойдет 10 июля 2022 года", - подытожила специалист.

Напомним, астролог Валентина Виттрок заявила, что Москва повторит судьбу Мариуполя.

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