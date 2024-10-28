В некоторых случаях голосистый помощник необходим.

Люди, которые не могут назвать себя профессионалами птицеводства, методом проб и ошибок пытаются выяснить, как лучше вести хозяйство. Одна из таких дилемм - для чего петух в курятнике и точно ли нельзя получить желаемый результат без его присутствия. УНИАН готов ответить на все животрепещущие вопросы.

Зачем в курятнике петух - главная причина

Прежде чем думать о покупке "Петьки", определитесь, с какой целью вы держите кур - на мясо, для яиц или хотите потомства. От цели зависит и ответ на самый главный вопрос. Можно ли держать курей без петуха? Конечно, если птица в курятнике ради свежих яиц, которые можно употреблять в пищу. Вестник зари вам не нужен - курица отлично справится сама и примерно в полгода начнет нестись. То же самое касается и свежего мяса, ведь резать птицу вы будете вне зависимости от наличия или отсутствия "Петьки".

Другое дело - нужен ли петух для цыплят, если вам хочется их разводить. Ответ однозначно положительный, потому что именно голосистый помощник оплодотворяет курицу, без него цыпленок в яйце не появится.

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Зачем нужен петух в курятнике еще

Вторая причина, по которой опытные птицеводы заводят петуха, заключается в его способности организовывать несушек. К сожалению, птицы склонны к конфликтам между собой - иногда могут заклевать друг друга до крови, устроить драку. Что делают петухи с курами точно неизвестно, но каким-то магическим образом голосистый мужчина в курятнике успокаивает остальных. Существует тенденция, что раненые куры несутся хуже, поэтому тот факт, что петух может не только предотвратить драку, но и остановить уже начавшееся столкновение, положительно влияет и на атмосферу в коллективе, и на качество (количество) яиц.

Отсюда становится ясно, какие яйца лучше - с петухом или без. Несмотря на то, что ни по вкусу, ни по химсоставу оплодотворенные яйца ничем не отличаются от неоплодотворенных, считается, что куры, которые несутся в присутствии петуха, дают более качественные яйца. Все потому, что петух не только следит за порядком в курятнике, но и за тем, чтобы все птицы достаточно ели, спали и гуляли, вовремя щипали травку и не попадали в лапы кошек. У таких кур рацион богаче, стресса меньше, а значит и яйца вкуснее.

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