Рассказываем, какие продукты имеют долгий срок хранения и что обязательно нужно купить уже сейчас.

В реалиях военного положения и теоретических возможных отключений света в осенне-зимний период украинцы должны знать, какие продукты хранятся годами и не портятся, чтобы сделать запасы на зиму. УНИАН выяснил и готов поделиться.

Продукты, которые долго хранятся без холодильника - список

Продолжать делать запасы еды необходимо, ведь никто из нас не знает, будут ли отключать свет, воду или газ, какая ситуация в стране окажется с работой и сможете ли вы купить необходимую еду в нужный момент. Именно поэтому важно приобрести продукты, которые долго хранятся в холодильнике и даже без него. К ним относятся:

молоко и молочные продукты с температурой хранения до +25°С в тетра-паках или твердой упаковке;

овощи - картошка, лук, морковка, свекла, капуста;

фрукты - лимоны, киви, яблоки, апельсины;

рыбные и мясные консервы;

сушеная рыба и вяленое мясо;

консервация.

Также вы должны заполнить свою кладовую стеклянными банками с рисом, овсяными хлопьями, чечевицей, фасолью и мукой. Обязательно выбирайте именно стеклянную тару, а в сами крупы кладите лавровый лист - так меньше шансов, что в продуктах заведутся жучки и моль.

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Не лишним будет, если вы приобретете в запас на 3-4 месяца растительное масло, соль, сахар, соду, специи, крекеры или сухари (запастись свежей выпечкой нельзя, а если отключат газ и свет, то и испечь хлеб вы не сможете), чай и кофе.

Продукты длительного хранения для бомбоубежища

В случае массированных атак по городам Украины многие жители страны спускаются в бомбоубежища или подвалы своих домов. В зависимости от интенсивности обстрела в укрытии можно находиться несколько часов или несколько дней. Для таких случаев важно иметь под рукой "тревожный чемоданчик", в котором будут не только документы и лекарства, но и еда.

Такие продукты длительного хранения на случай войны могут включать в себя сгущенное молоко, каши и супы быстрого приготовления, орехи и семечки, галетное печенье, питьевую воду, соки в пакетах, рыбные, мясные и овощные консервы. Дополнительно положите в сумку ту еду, которую вы едите постоянно, но точно знаете, что быстро она не испортится - в этом случае список продуктов будет индивидуальным.

Какие продукты можно хранить вечно и они не испортятся

Для тех людей, которые хотят надолго запастись едой и не бояться, что она станет жертвой насекомых или не пропадет сама по себе, мы составили список продуктов, над которыми не властно время:

уксус;

рис;

сухое молоко;

соевый соус;

кленовый сироп;

сушеная фасоль;

соль;

сахар;

крепкий алкоголь;

мед.

Если вы до этого не знали, какую еду можно хранить годами, то теперь можете спокойно пополнять свои запасы и готовиться к зиме. Так у вас получится встретить любые трудности во всеоружии.

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