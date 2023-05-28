Какие шпроты самые вкусные и как определить качественные консервы - рассказываем кулинарные секреты.

Аппетитные шпроты пользуются большим спросом у украинцев. Из них мы делаем салаты, бутерброды и закуски. Недобросовестные производители часто пользуются нашей любовью к этому продукту, и экономят на производстве. УНИАН расскажет, как выбрать самые вкусные шпроты, и на что стоит обратить внимание при покупке рыбы.

Важный нюанс: после открытия шпротов не храните их в фабричной упаковке. Открытая жестяная банка быстро окисляется и покрывается ржавчиной. Переложите рыбу в пластиковую или стеклянную тару.

Обозначения на упаковке

Выбрать самые вкусные шпроты можно, присмотревшись к упаковке. Существуют два вида рыбной консервы - экстра и первый сорт. Шпроты экстра класса делают из "благородной" богатой жирами и витаминами балтийской кильки, а в продукте первого сорта используют мелкую и более дешевую рыбу.

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Ни в коем случае не покупайте шпроты, если банка деформировалась или вздулась. Такими консервами можно отравиться.

Также поищите информацию о месте производства консервы. Если шпроты изготовлялись на заводе, который находится далеко от прибережной зоны, то в них вероятнее всего используют замороженное сырье. В таких консервах происходит окисление липидов, и рыба начнет разваливаться ещё в банке.

На упаковке поищите символ Baltic Premium Fish - этот знак качества гарантирует, что внутри находится отборная лучшая рыба.

Какие шпроты самые вкусные? Традиционно лучшими считаются латвийские или рижские шпроты - именно в этой стране изобрели блюдо.

Состав

Качественные шпроты производят всего из трех ингредиентов: копченой рыбы, соли и подсолнечного масла. Если на банке указан десяток ароматизаторов и консервантов - от покупки лучше отказаться.

Срок годности

Ещё один секрет, как выбрать шпроты - при покупке консервы обратите внимание на срок годности рыбы. Разумеется, испорченную рыбу покупать ни в коем случае нельзя. Однако брать недавно изготовленную рыбу тоже не стоит. Чем дольше маринуются шпроты, тем мягче и ароматнее они становятся.

Внешний вид шпрот

Открыв упаковку качественных шпрот, вы увидите плотную и крупную рыбу. Кусочки рыбы не должны разваливаться, когда их достают из банки. Если шпроты рассыпаются, а на коже видны повреждения - они изготовлены с нарушениями.

Бульон в банке должен быть золотистым и прозрачным, без осадка и лишних деталей. Если в масло в шпротах мутное, то производитель использует искусственные консерванты.

Как проверить качество шпрот дома

Даже подделка консервы внешне может выглядеть аппетитно. Определить лучшие шпроты после покупки поможет домашний эксперимент.

Для этого налейте воду в емкость и вылейте в неё бульон из банки шпротов. Размешайте ложкой. Если на поверхности воды появилась жирная пленка, то рыбу для консервы коптили натуральный образом. А если вода помутнела - то производитель вместо полноценного копчения использовал жидкий дым.

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