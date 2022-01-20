Как узнать - изменяет ли муж на расстоянии или прямо "под носом" - узнайте на УНИАН.

Женская интуиция - необъяснимое наукой явление, которое часто ведет представительниц прекрасного пола к истине. Невозможно объяснить, как дамы чувствуют приближающуюся беду, но практически всегда в итоге оказываются правы. УНИАН расскажет, как узнать - был ли мужчина с другой и вывести изменника на чистую воду.

Как узнать, изменяет ли муж - признаки

Психологи определили несколько самых очевидных поведенческих факторов, наличие которых должно вызывать подозрения. Если вы замечаете, что хотя бы половина из нижеперечисленных пунктов совпадают - задумайтесь, не испортилась ли погода в вашем доме.

Усталость на работе

Конечно, каждый из нас может "выгореть", особенно, если рабочий график ненормированный, а ответственность большая. Но если мужчина устает настолько, что приходя домой вообще ничего не хочет, регулярно избегает совместного времяпрепровождения и ничего не меняется даже после отдыха - это опасный сигнал.

Скрытность

Вы не можете пользоваться его ноутбуком или телефоном, получая входящий вызов, ваш супруг всегда выходит в другую комнату, не рассказывает о делах на работе или о том, чем занимается в ваше отсутствие. В целом, вы вообще не знаете, чем живет ваш муж вне семьи.

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Сейчас он ласковый и нежный, а через два часа - тиран и деспот. Его раздражает любая ваша фраза или действие, каждый разговор заканчивается конфликтом. Вести диалог невозможно, что-либо выяснить - тоже. Даже на ваши шутки он может реагировать остро. Постепенно вы понимаете, что стали чужими, а спрогнозировать поведение любимого человека уже теперь не в силах.

Новые увлечения

Ваш благоверный начал заниматься тем, что раньше никогда его не интересовало. И все бы ничего, но в суть своих новых хобби он вас не посвящает. Еще хуже - он нашел себе единомышленников, о которых вы ничего не знаете, и каждую свободную минуту проводит с ними.

Смена имиджа

Еще один признак измены - неоправданная тяга к красоте. К примеру, ваш муж мог записаться в тренажерный зал, купить себе новые рубашки или толстовки, набор косметики, духи. Он стал больше времени уделять внешнему виду и вы к этому не причастны. На такое обстоятельство можно не обращать внимание в одном лишь случае - если мужчина до этого следил за собой или просит вас помочь ему в этом.

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Учитывая то, что не все мужчины умеют "держать казну", женщины часто распоряжаются семейным бюджетом и точно знают, не прохудилась ли финансовая подушка и есть ли она вообще. Но когда вы видите, что супруг начал тратить внушительные суммы регулярно, не объясняя причин, скорее всего, это вклад в его будущее без вас.

Занятость

Психологи утверждают, что постоянная занятость на работе в течение длительного времени хоть и не может быть серьезным поводом для беспокойства, но в сумме со всеми остальными - вполне. Если мужчина подолгу засиживается в офисе, толком не говорит, почему, еще и уезжает в незапланированные командировки - держите ухо востро.

Сексуальный разлад

Многие женщины считают, что если в паре нет интима, значит кто-то из этой пары нашел его в другом месте. Эта тактика имеет право на жизнь, только если проблемы длятся очень долго, разговорами не решаются, а инициативы со стороны партнера не видно. Вполне вероятно, что свои фантазии он реализовывает без вас.

Второй момент - нарочитая виртуозность мужчины, которой ранее вы не наблюдали. И здесь переживать, казалось бы, не о чем, но где он такому обучился?

Забывчивость и рассеянность

Супруг начал слишком часто всё забывать: когда день рождения у кого-то из близких, что купить в магазине, как вы собирались провести выходные и сколько платить за коммуналку. Он выбрасывает из головы те вещи, о которых раньше помнил всегда - значит, освобождает информацию для чего-то более значимого.

Женский след

Последний пункт, который уж точно никак нельзя объяснить - наличие женских волос в машине или на одежде, следы от ногтей на теле, аромат чужих духов или, что еще хуже, посторонние предметы гардероба. Здесь говорить не о чем - подобные находки слишком красноречивы.

Что делать, когда узнала об измене мужа - тактика

В зависимости от психолога и вашего настроя, можно выбрать одну из нескольких линий поведения. Одни рекомендуют устроить скандал, другие - принять и смириться, третьи - изменить в ответ, а четвертый тип специалистов настаивает на разводе.

Что делать с такой ситуацией - решать только вам, потому что ни один психолог не знает тонкостей ваших взаимоотношений, жизненных обстоятельств и уровня осознанности. Если вы согласны дальше жить с человеком - выбирайте для себя такой путь. Если нет - примите ситуацию и расстаньтесь, чтобы найти кого-то лучше. В любом случае, помните о том, что ответственность за решения, принятые вами, будет лежать только на ваших плечах.

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