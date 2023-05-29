Рассказываем, на каком режиме стирать обувь в стиральной машине - не портим ни вещи, ни технику.

Если вы не знаете, можно ли стирать кроссовки в стиральной машине с одеждой, вы попали по адресу. Рассказываем, как осуществить это мероприятие без нежелательных последствий.

Почему нельзя стирать обувь в стиральной машине - чтобы не испортить

Обязательно обратите внимание на материал, из которого изготовлены обувь. Категорически запрещено стирать в машине кожаную, замшевую, лаковую, из нубука - ту, при покупке которой вам рекомендовали лишь чистить ее с помощью специальных спреев, щеток или только протирать тканью.

Чрезмерное увлажнение и удары об барабан машинки приведут к потере вида, цвета, нарушению функциональности. Скорее всего, такая обувь будет безнадежно испорчена.

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Обувь из каких материалов подлежит стирке:

хлопок и другие натуральные ткани;

полиэстер;

нейлон и другая синтетика.

Также лучше отказаться от автоматической стирки, если верх обуви комбинированный - содержит аппликации, вставки из материалов, которые могут пострадать, заклепки, бантики, стразы и тому подобное. Кроссовки с подсветкой тоже стирать нельзя, только протирать.

При какой температуре стирать обувь - чем ниже, тем лучше

Высокая температура негативно скажется и на текстиле, который выдерживают автоматическую стирку. Тканевый верх может полинять или отойти от подошвы, а стельки могут деформироваться или вовсе отклеиться.

Оптимальная температура - 30 градусов или ниже. Загрязнения, которые поддаются стирке без дополнительной обработки щеткой, легко уйдут и в прохладной воде, а пятна все равно необходимо будет либо предварительно обработать, либо отчистить вручную после стирки.

На каком режиме стирать обувь в стиральной машине, определить достаточно просто. Если в стиралке не предусмотрен режим для обуви, но есть программа "Спорт" - можно выбрать его. Во всех других случаях выбираем деликатную стирку или программу для синтетики, температура - 30 градусов.

Если говорить о том, можно ли стирать кроссовки в стиральной машине с одеждой - как правило, лучше не стоит. Какие-то вещи могут полинять на кроссовки, если материал верха или подошвы окажется восприимчивей, чем другая одежда в барабане.

Кроме того, это вопрос гигиены. Однозначно не нужно стирать кроссовки с бельем или другими вещами, которые соприкасаются с телом. Но, если вы предварительно отчистили подошву щеткой с мылом, вручную убрали с материала грязь и песок, кроссовки можно постирать, например, с курткой - если вы уверены, что она не полиняет.

На вопрос, сколько пар обуви можно стирать в машинке, однозначного ответа нет, все зависит от обуви. Если это обычные кроссовки, то не рекомендуется стирать одновременно более двух пар, можно добавить пару домашних тапочек на мягкой подошве. Излишняя раскачка при вращении барабана может привести к тому, что в машине порвется ремень или треснет стекло в дверце, лучше не рисковать.

Если же это легкие тканевые кеды на тонкой подошве, тапочки, детская обувь - допускается и большее количество. Главное, заполнять барабан не более, чем на треть.

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