Может ли вещь приносить неудачу и что нужно выбросить, если не хотите оказаться в нищете - узнайте в материале УНИАН.

Часто бывает так, что материальное состояние человека оставляет желать лучшего - даже ударный труд не спасает ситуацию. Деньги "утекают сквозь пальцы", расходы превышают доходы, а причина такого удручающего положения не ясна. УНИАН расскажет, в каких вещах кроются главные признаки нищеты и что делать, чтобы перестать "сводить концы с концами".

Ранее мы говорили о том, какие вещи в доме привлекают смерть и неудачи.

Вещи в доме, выдающие нищету, и привлекающие бедность

Опытные эзотерики считают, что каждый предмет в доме обладает своей, уникальной, энергетикой. Она может положительно или отрицательно влиять на человека и сферы его жизни, "притягивая" или удачу, или горе. Мы собрали список из 5 опасных предметов, от которых нужно избавиться, если не хотите считать копейки.

Вещи с "мертвой" энергией

К ним относятся искусственные или засушенные цветы, коллекции насекомых, чучела животных, поделки из бабочек, рога или шкуры на стенах, а также другие предметы, сделанные из некогда живого существа. Всё дело в том, что Божье создание жило и здравствовало, пока его не убили ради развлечения. Теперь, находясь в вашем доме, оно несет энергетику смерти и ни о каком благополучии, в том числе финансовом, речи идти не может.

Остановившиеся часы

Согласно эзотерическим писаниям, любой механизм, который отмеряет время - это двигатель всего живого на Земле. Как только он останавливается, это влечет за собой и остановку важных жизненных процессов. Энергия, прежде бившая ключом, застаивается, как и ваше развитие в той или иной отрасли. Поэтому если у вас есть часы, в которых можно сменить батарейку - сделайте это, а сломанные и неподдающиеся ремонту, лучше совсем выбросить.

Мусор и старый хлам

Циркуляция энергии в доме должна быть свободной - об этом говорят все маги и духовные целители. Если в вашей квартире накопилось слишком много вещей, то энергетические потоки не могут проходить свободно, а значит, любые благие возможности для вас "застрянут" в грузе этих предметов. Если не хотите, чтобы в вашем кошельке образовалась "дыра", выбрасывайте ненужный хлам.

Сломанные вещи

Здесь логика такая же, как и в ситуации с засохшими растениями - работающий механизм "отдает" в мир живую энергию, он функционирует и олицетворяет движение вперед. Как только он ломается и останавливается, тут же ваша личная жизнь превращается в статику. Динамики и развития не будет, если в вашем доме полно битых чашек и тарелок, сломанных шкафов или протекающих кранов. Так же, как капает вода из крана - так же будут капать и деньги, только из вашего кармана, а не в него.

Разбитые зеркала и стекла

О том, что в доме нельзя хранить разбитое зеркало, знают абсолютно все. Нюанс в другом - немногие до конца понимают причину. УНИАН выяснил - зеркало давно считается порталом в потусторонний мир и, если оно треснуло, значит негативная энергия и всяческие злые сущности могут легко проникнуть в мир живых. Вместе с собой они принесут хозяевам жилища страдания, горе и разруху, а в некоторых случаях даже смерть. Если подолгу смотреться в такое зеркало, то ваша жизнь треснет так же, как и стекло, отражающее и искажающее все, что оно "видит".

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