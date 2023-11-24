Люди с беспокойным сном часто замечают, что утром их простынь оказывается где-то в ногах, а то и вовсе на полу. Лежать на "голом" матрасе совершенно неудобно, да и застилать постель каждый день тоже. УНИАН выяснил, как можно закрепить простынь на кровати, чтобы вертеться во сне с чистой совестью.
Почему простынь сползает с дивана - возможные причины
На самом деле, далеко не всегда фактором риска будет неспокойный сон. Иногда причины оказываются совсем другими:
- маленькое постельное - если вы неудачно подобрали размер, то простынь точно будет комкаться и сползать;
- тонкая ткань - шелковые комплекты смотрятся шикарно, но точно не считаются самыми прочными к ерзанью;
- неправильно застелили - простынь нужно заправлять под матрас, свисающие края приведут к сползанию постельного.
Также дело может быть в скользком наматраснике или матрасе, на котором ни одну простынь не получится зафиксировать прочно. Вне зависимости от материала постельного оно окажется на полу.
Чем закрепить простынь, чтобы не сползала - варианты
Есть несколько вариантов, как закрепить простынь на матрасе подручными средствами, чтобы надежно зафиксировать ее и не поднимать утром с пола.
- Специальные заклепки
Такие фиксаторы в форме мини-подтяжек можно купить для простыней любого размера - от односпальной до евро. Суть их в том, чтобы стянуть противоположные углы простыни и надежно закрепить на матрасе. Бывают фиксаторы разного вида - Т-образные или двухконечные, выбирайте по личному желанию.
- Пластмассовые зажимы
Это приспособления, с помощью которых можно прижать простынь к матрасу по периметру. Зажимов нужно несколько, чтобы расположить их в разных метрах поровну, зафиксировав простынь. Держат они ее крепко, поэтому в надежности метода можете не сомневаться.
- Липучки
В любом текстильном магазине у вас получится купить специальные липучки для постельного белья. Одна липучка крепится к простыни, вторая к матрасу, потом они соединяются друг с другом. Такой лайфхак, чтобы простынь не сползала, не даст вам эффекта заправленной постели, но зато обеспечит спокойный сон.
- Пуговицы
Этот вариант требует временных затрат, но зато точно поможет, если вы не знаете, как закрепить простынь на матрасе без резинки быстро. Вам нужно пришить к простыни любые пуговицы по периметру, а к матрасу - петли, затем вдеть первое во второе. Конечно, это не панацея, но если возможности поехать в магазин за разными профессиональными приспособлениями нет, то пуговицы и петли - хорошая альтернатива.