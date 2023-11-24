Рассказываем, почему сползает простынь во время сна и как решить эту проблему.

Люди с беспокойным сном часто замечают, что утром их простынь оказывается где-то в ногах, а то и вовсе на полу. Лежать на "голом" матрасе совершенно неудобно, да и застилать постель каждый день тоже. УНИАН выяснил, как можно закрепить простынь на кровати, чтобы вертеться во сне с чистой совестью.

Почему простынь сползает с дивана - возможные причины

На самом деле, далеко не всегда фактором риска будет неспокойный сон. Иногда причины оказываются совсем другими:

маленькое постельное - если вы неудачно подобрали размер, то простынь точно будет комкаться и сползать;

- если вы неудачно подобрали размер, то простынь точно будет комкаться и сползать; тонкая ткань - шелковые комплекты смотрятся шикарно, но точно не считаются самыми прочными к ерзанью;

- шелковые комплекты смотрятся шикарно, но точно не считаются самыми прочными к ерзанью; неправильно застелили - простынь нужно заправлять под матрас, свисающие края приведут к сползанию постельного.

Также дело может быть в скользком наматраснике или матрасе, на котором ни одну простынь не получится зафиксировать прочно. Вне зависимости от материала постельного оно окажется на полу.

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Чем закрепить простынь, чтобы не сползала - варианты

Есть несколько вариантов, как закрепить простынь на матрасе подручными средствами, чтобы надежно зафиксировать ее и не поднимать утром с пола.

Специальные заклепки

Такие фиксаторы в форме мини-подтяжек можно купить для простыней любого размера - от односпальной до евро. Суть их в том, чтобы стянуть противоположные углы простыни и надежно закрепить на матрасе. Бывают фиксаторы разного вида - Т-образные или двухконечные, выбирайте по личному желанию.

Пластмассовые зажимы

Это приспособления, с помощью которых можно прижать простынь к матрасу по периметру. Зажимов нужно несколько, чтобы расположить их в разных метрах поровну, зафиксировав простынь. Держат они ее крепко, поэтому в надежности метода можете не сомневаться.

Липучки

В любом текстильном магазине у вас получится купить специальные липучки для постельного белья. Одна липучка крепится к простыни, вторая к матрасу, потом они соединяются друг с другом. Такой лайфхак, чтобы простынь не сползала, не даст вам эффекта заправленной постели, но зато обеспечит спокойный сон.

Пуговицы

Этот вариант требует временных затрат, но зато точно поможет, если вы не знаете, как закрепить простынь на матрасе без резинки быстро. Вам нужно пришить к простыни любые пуговицы по периметру, а к матрасу - петли, затем вдеть первое во второе. Конечно, это не панацея, но если возможности поехать в магазин за разными профессиональными приспособлениями нет, то пуговицы и петли - хорошая альтернатива.

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