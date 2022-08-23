УНИАН назвал лучшие удобрения для бархатцев, чтобы они долго радовали вас пышным цветением.

Бархатцы - не только красивые и воспеваемые в украинском фольклоре цветы, но и хорошие защитники от насекомых. Такие цветы рекомендуется высеивать возле лука и капусты, поскольку они отпугивают вредителей этих овощей. Чтобы бархатцы цвели пышно и буйно, их нужно регулярно удобрять.

Когда и как часто удобрять бархатцы

Бархатцы - довольно неприхотливые растения. На ранних этапах жизни их удобряют только если почва очень бедная. Первые удобрения вносят, когда растение достигает высоты 10 см, а второе - в период появления первых бутонов.

Если же вы пропустили эти подкормки - ничего страшного. Удобрите бархатцы в период цветения, когда бутоны полностью раскрылись. После цветения внести удобрения можно дважды - в начале осени и после окончания бабьего лета, когда начнутся первые заморозки.

Вносить удобрение в бархатцы лучше в слегка влажную землю - через 2-3 дня после дождя или полива. Если удобрение жидкое, то им поливают сухую землю. Перед внесением удобрения слега порыхлите почву на клумбе маленькой лопаткой.

Минеральные удобрения бархатцев

Для удобрения бархатцев используют удобрение Агрикола, которое продается в цветочных магазинах. Средство разводят строго по инструкции, чтобы не навредить цветам. Агриколу можно пополам сочетать с сульфатом калия, суперфосфатом или мочевиной для усиления цветения.

Ещё одно прекрасное средство для цветения бархатцев - комплексное удобрение нитрофоска. В нём есть всё, что нужно растению. 2 столовых ложки нитрофоски разводят в 10 л воды и поливают клумбу.

Органические удобрения бархатцев

Для удобрения бархатцев используют травяные настои. Измельчите 500 г любой травы, лучше всего - крапивы или листьев табака. Залейте ведром теплой воды и оставьте на солнце на пару дней. Этим раствором полейте клумбу.

Для долгого и яркого цветения участок с бархатцами можно посыпать золой.

Чем нельзя удобрять бархатцы

Эти цветы очень не любят свежий навоз. Из-за навоза бархатцы могут завянуть. Также не стоит удобрять эти цветы любой подгнившей или перепревшей органикой.

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