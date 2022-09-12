В этой статье вы узнаете, зачем кладут лимон возле кровати, и полезен ли лимон с солью для горла.

Все знают, что лимон является цитрусовым фруктом, который во многом полезен для организма человека. Однако не все догадываются о том, что этот цитрус можно использовать не только для добавления "кислинки" в блюдах и напитках.

УНИАН рассказывает, для чего лимон с солью можно использовать как на кухне, так и в спальне.

Лимон с солью: польза и вред

В лимоне содержится масса полезных активных компонентов, которые помогают при повышенном давлении, тошноте, лихорадке и многих других проблемах. Плоды также эффективны в борьбе с лишним весом. Не стоит забывать и пользе лимона с солью для горла, такая закуска помогает избавиться от боли и першения.

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Зачем кладут лимон возле кровати

Если оставить лимон с солью возле кровати, у вас улучшится сон, поднимется настроение и не будет многих болезней.

Запах лимона с солью помогает лучше уснуть и проснуться бодрым. Более того, цитрусовый аромат борется с заложенностью носа и снижает кровяное давление.

Лимон с солью возле кровати также помогает лучше сконцентрироваться и не будоражить при этом нервную систему. Люди, которые засыпают и просыпаются, вдыхая аромат лимона, меньше грустят и не страдают от депрессий. Помимо этого, цитрус облегчает симптомы тошноты и тревоги. Оставьте лимон с солью на ночь в своей спальне и вы забудете о стрессе и недосыпании!

Лимон с солью для похудения

Соленые лимоны очень полезны для ЖКТ. Они помогают сбросить лишний вес, улучшают качество кожи. Также стоит отметить, что лимон с солью являются отличной закуской, они удачно дополняют многие блюда.

Чтобы приготовить лимоны с солью вам понадобятся: 5 лимонов, поваренная соль (горстка) и немного питьевой соды. Свежие плоды нужно вымыть в воде с содой и дать цитрусам обсохнуть. Затем на лимонах нужно сделать два надреза по бокам и два крестообразных надреза вверху и внизу. В полученные отверстия засыпьте соль, утрамбуйте цитрусы в стеклянную емкость, пересыпая их солью. Соленые лимоны можно пробовать уже через три дня. Емкость с ними нужно хранить в темном месте.

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