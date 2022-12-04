Конфеты Метеорит в домашних условиях можно достаточно быстро приготовить.

Дома легко можно приготовить вкусные и сытные конфеты Метеорит (их также можно называть пирожными), которые были популярны во времена СССР.

Этот десерт выпускали только во второй половине прошлого столетия, его делали с орехами или семечками.

Такие конфеты легко можно приготовить дома – для этого не понадобится много ингредиентов и времени.

Видео дня

Как приготовить конфеты с грецким орехом – рецепт десерта, родом из СРСР

Ингредиенты:

Поджаренные грецкие орехи (можно добавить фундук, миндаль, арахис) – 300 граммов;

1 яичный белок (около 60 г);

Сахарная пудра – 70 г;

Ванильный сахар по вкусу;

Черный шоколад – 200 г.

Как приготовить пирожное метеорит

Измельчите орехи в блендере. Они не должны быть очень мелкими.

В кастрюле с толстым дном смешайте белок, сахарную пудру и ванильный сахар, добавьте большую часть орехов и отправьте все на плиту на средний огонь. Держите смесь на огне приблизительно 10 минут и постоянно помешивайте. Потом всыпьте в кастрюлю оставшуюся часть орехов и тщательно перемешайте. Сделайте так, чтобы масса стала однородной.

Застелите противень или доску пергаментом. На пергамент ложкой выкладывайте порции орехов, из которых потом сформируете Метеориты. Потом ореховую смесь поставьте в холодильник на 10 минут.

За это время на водяной бане растопите шоколад.

Сформируйте из ореховой массы конфеты, окуните их вилкой в растопленный шоколад и выложите на пергамент.

Десерт можно есть после того, как шоколад застынет.

Вас также могут заинтересовать новости: