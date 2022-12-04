Дома легко можно приготовить вкусные и сытные конфеты Метеорит (их также можно называть пирожными), которые были популярны во времена СССР.
Этот десерт выпускали только во второй половине прошлого столетия, его делали с орехами или семечками.
Такие конфеты легко можно приготовить дома – для этого не понадобится много ингредиентов и времени.
Как приготовить конфеты с грецким орехом – рецепт десерта, родом из СРСР
Ингредиенты:
- Поджаренные грецкие орехи (можно добавить фундук, миндаль, арахис) – 300 граммов;
- 1 яичный белок (около 60 г);
- Сахарная пудра – 70 г;
- Ванильный сахар по вкусу;
- Черный шоколад – 200 г.
Как приготовить пирожное метеорит
Измельчите орехи в блендере. Они не должны быть очень мелкими.
В кастрюле с толстым дном смешайте белок, сахарную пудру и ванильный сахар, добавьте большую часть орехов и отправьте все на плиту на средний огонь. Держите смесь на огне приблизительно 10 минут и постоянно помешивайте. Потом всыпьте в кастрюлю оставшуюся часть орехов и тщательно перемешайте. Сделайте так, чтобы масса стала однородной.
Застелите противень или доску пергаментом. На пергамент ложкой выкладывайте порции орехов, из которых потом сформируете Метеориты. Потом ореховую смесь поставьте в холодильник на 10 минут.
За это время на водяной бане растопите шоколад.
Сформируйте из ореховой массы конфеты, окуните их вилкой в растопленный шоколад и выложите на пергамент.
Десерт можно есть после того, как шоколад застынет.