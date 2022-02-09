Как вывести ручку с одежды в домашних условиях, не испортив при этом вещь - узнайте на УНИАН.

Шариковые ручки имеют свойство протекать - в карманах брюк, пиджаков или в сумках. Многие люди, сталкиваясь с такой проблемой, либо выбрасывают вещи, либо прибегают к помощи агрессивной "химии". УНИАН расскажет, как отстирать ручку с цветной одежды или белых рубашек при помощи народных средств.

Ранее мы говорили о том, для чего нужен яблочный уксус.

Чем отстирать ручку с ткани - смотрим на материал

Прежде, чем приступать к процессу очистки драгоценной вещи от синей или черной пасты, обращайте внимание на то, что из чего сделана ваша вещь:

Лен моментально впитывает чернила и не пострадает, только если вы используете нашатырный спирт, лимонную кислоту, уксусную кислоту, кефир или спирт в борьбе с пятном.

моментально впитывает чернила и не пострадает, только если вы используете нашатырный спирт, лимонную кислоту, уксусную кислоту, кефир или спирт в борьбе с пятном. Шелк выдержит только влияние лимонного сока - любые другие средства испортят ткань.

выдержит только влияние лимонного сока - любые другие средства испортят ткань. Синтетика вполне удачно взаимодействует с хозяйственным мылом - дополнительные методы очистки не нужны.

Кроме вышеописанных рекомендаций, запомните еще несколько правил, которые помогут вам быстро удалить чернила с одежды.

Как отстирать ручку с одежды - выбираем средство

Для того, чтобы отстирать вещь, испачканную шариковой ручкой, вы можете использовать:

хозяйственное мыло;

спирт;

средство для мытья посуды;

водку.

Первый вариант - наиболее простой. Намыливайте чернильное пятно, оставляйте на 10-15 минут, затем смывайте холодной водой. Если не помогло, переходите ко второму методу. Под тот участок, где вы заметили пятно от ручки, подложите бумажную салфетку и намочите чернила спиртом. Затем постирайте вручную и прополощите в холодной воде.

Читайте такжеЛимонная кислота: 8 способов применения в жизниСредство для мытья посуды и водка работают по тому же принципу - ингредиенты для очистки пятен взаимозаменяемы.

Чем вывести пятно от гелевой ручки с ткани - варианты

Загрязнения от гелевых ручек отстирать сложнее, но нет ничего невозможного. Для очистки любимой вещи от ненужного пятна подойдут следующие методы:

Хозяйственное мыло - натереть пятно, подождать 10-15 минут, смыть холодной водой. При необходимости повторить.

- натереть пятно, подождать 10-15 минут, смыть холодной водой. При необходимости повторить. Лимонный сок - выдавить сок из фрукта на гелевое пятно, оставить на 30 минут. Затем постирать руками или в машинке.

- выдавить сок из фрукта на гелевое пятно, оставить на 30 минут. Затем постирать руками или в машинке. Лимонная кислота - принцип тот же. что и с лимонным соком - высыпать порошок на пятно, оставить на полчаса, после этого постирать.

- принцип тот же. что и с лимонным соком - высыпать порошок на пятно, оставить на полчаса, после этого постирать. Перекись водорода - смочите пятно раствором, подождите, пока он впитается в ткани, а затем постирайте одежду.

ВАЖНО: последний по счету метод не подходит деликатным тканям.

Как отстирать ручку с белой кофты или рубашки

Вещи белого цвета чаще страдают от различных загрязнений, поэтому стирать их нужно тщательнее, а любые пятна более заметны, чем на цветастой ткани. Если вы хотите вернуть прежний вид белым вещам, используйте такие способы:

Кефир - нанести на чернильное пятно, подождать около двух часов (пока впитается), затем постирать руками или в машинке.

- нанести на чернильное пятно, подождать около двух часов (пока впитается), затем постирать руками или в машинке. Уксусная кислота - намочить проблемный участок, дождаться, пока средство впитается, затем постирать вещь. Обычно, таким образом пятна исчезают с первого раза.

- намочить проблемный участок, дождаться, пока средство впитается, затем постирать вещь. Обычно, таким образом пятна исчезают с первого раза. Нашатырный спирт и перекись - смешать в пропорции 1:1, смазать пятно, выждите до 10 минут, затем постирайте.

Прежде, чем использовать любой из этих методов, проведите тест на изнаночной стороне одежды и убедитесь, что она выдержит ваши манипуляции.

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