Чтобы вкусно и правильно заваривать чай, нужно обратить внимание на такие моменты, как качество и температура воды.

Далеко не все знают, как правильно заваривать чай, чтобы он был вкусным и радовал насыщенным ароматом и вкусом. УНИАН делится советами по приготовлению напитка.

Завариваем чай в кружке

Есть несколько нюансов, разобравшись с которыми можно стать мастером того, как правильно заваривать чай в кружке. Секрет в пропорциях. Чтобы чай не был слишком крепким или безвкусным, придерживайтесь ориентира – на 200 мл воды около 2 г чая, приблизительно 1 чайная ложка чая на чашку. Время заваривания также важно. Следует ориентироваться на рекомендации, размещенные производителем на упаковке. Черный чай обычно заваривают около 4-5 минут, зеленый можно вдвое дольше.

Не забудьте вынуть заварку после того, как заварили чай. Для удобства можно использоваться специальное ситечко или фильтры.

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Как правильно заваривать чай в заварочном чайнике

Заварить по-настоящему вкусный чай в заварнике не так сложно, как может показаться неопытному чаеману. Начать следует с прогрева заварника, для этого можно обдать его кипятком. В прогретый чайник следует насыпать чай (пропорции – около 1 ч.л. на 150-200 мл воды) и залить немного воды – так, чтобы она покрыла чаинки.

Спустя несколько секунд воду следует слить. Затем можно наливать полный чайник.

Время заваривания зависит от сорта чая, ориентируйтесь на рекомендации на упаковке. Готовый чай разлейте без остатка – не стоит оставлять воду в чайнике надолго, передержанный чай на вкус горький и терпкий.

Чай в заварнике с прессом (френч-пресс)

Френч-пресс – простое приспособление для заваривания чая и кофе, которое стало популярным в Европе только во второй половине прошлого века. Он не так привычен нам, как керамический чайник, но разобраться с тем, как заварить чай в заварнике с прессом, на самом деле просто.

Поршень с крышкой следует вытащить, стеклянную колбу – обдать кипятком и засыпать в нее чай. Далее крышку нужно вернуть на место, но поршень опускать не нужно – сделайте это через несколько минут, когда чай настоится. Готовый чай разлейте по чашкам, не оставляя его в френч-прессе, иначе он будет перенасыщенным и приобретет неприятный вкус.

Как правильно заваривать чай в пакетиках

В случае с пакетированным чаем все проще, чем с листовым, ведь производитель уже посчитал, сколько нужно на одну порцию, да и мучиться с тем, чтобы избавиться от чаинок, не придется.

Для заваривания такого напитка обычно нужно 3-5 минут, после чего пакетик следует вынуть. Но ориентироваться лучше на собственные вкусовые ощущения или рекомендации производителя.

Полезные советы

Чтобы вкусно и правильно заваривать чай, нужно обратить внимание на такие моменты, как качество и температура воды. Рекомендации относительно того, как правильно заваривать зеленый и черный чай отличаются. Черный чай рекомендуется заваривать крутым кипятком, а зеленый, белый, желтый – слегка остывшей (85 градусов). Времени для заваривания зеленого чая нужно немного больше, чем для черного.

Минеральная вода для заваривания чая не подходит, а водопроводную лучше отстаивать или пропустить через фильтр. Не кипятите одну и ту же порцию воды несколько раз – чай лучше заливать только закипевшей водой.

Универсального рецепта, сколько нужно взять заварки, чтобы заварить чай так, как будет вкуснее всего именно для вас, нет. Ориентируйтесь на указанные в материале пропорции, но не бойтесь экспериментировать.

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