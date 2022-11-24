В кружке, заварнике или френч-прессе: как правильно заварить чай / фото depositphotos.com

Далеко не все знают, как правильно заваривать чай, чтобы он был вкусным и радовал насыщенным ароматом и вкусом. УНИАН делится советами по приготовлению напитка.

Завариваем чай в кружке 

Есть несколько нюансов, разобравшись с которыми можно стать мастером того, как правильно заваривать чай в кружке. Секрет в пропорциях. Чтобы чай не был слишком крепким или безвкусным, придерживайтесь ориентира – на 200 мл воды около 2 г чая, приблизительно 1 чайная ложка чая на чашку. Время заваривания также важно. Следует ориентироваться на рекомендации, размещенные производителем на упаковке. Черный чай обычно заваривают около 4-5 минут, зеленый можно вдвое дольше. 

Не забудьте вынуть заварку после того, как заварили чай. Для удобства можно использоваться специальное ситечко или фильтры. 

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Как правильно заваривать чай в заварочном чайнике

Заварить по-настоящему вкусный чай в заварнике не так сложно, как может показаться неопытному чаеману. Начать следует с прогрева заварника, для этого можно обдать его кипятком. В прогретый чайник следует насыпать чай (пропорции – около 1 ч.л. на 150-200 мл воды) и залить немного воды – так, чтобы она покрыла чаинки.

Как правильно заваривать чай в заварочном чайнике / фото depositphotos.com

Спустя несколько секунд воду следует слить. Затем можно наливать полный чайник.

Время заваривания зависит от сорта чая, ориентируйтесь на рекомендации на упаковке. Готовый чай разлейте без остатка – не стоит оставлять воду в чайнике надолго, передержанный чай на вкус горький и терпкий.

Чай в заварнике с прессом (френч-пресс)

Френч-пресс – простое приспособление для заваривания чая и кофе, которое стало популярным в Европе только во второй половине прошлого века. Он не так привычен нам, как керамический чайник, но разобраться с тем, как заварить чай в заварнике с прессом, на самом деле просто. 

Поршень с крышкой следует вытащить, стеклянную колбу – обдать кипятком и засыпать в нее чай. Далее крышку нужно вернуть на место, но поршень опускать не нужно – сделайте это через несколько минут, когда чай настоится. Готовый чай разлейте по чашкам, не оставляя его в френч-прессе, иначе он будет перенасыщенным и приобретет неприятный вкус.

Как готовить чай в заварнике с прессом (френч-пресс) / фото depositphotos.com

Как правильно заваривать чай в пакетиках

В случае с пакетированным чаем все проще, чем с листовым, ведь производитель уже посчитал, сколько нужно на одну порцию, да и мучиться с тем, чтобы избавиться от чаинок, не придется. 

Для заваривания такого напитка обычно нужно 3-5 минут, после чего пакетик следует вынуть. Но ориентироваться лучше на собственные вкусовые ощущения или рекомендации производителя. 

Полезные советы 

Чтобы вкусно и правильно заваривать чай, нужно обратить внимание на такие моменты, как качество и температура воды. Рекомендации относительно того, как правильно заваривать зеленый и черный чай отличаются. Черный чай рекомендуется заваривать крутым кипятком, а зеленый, белый, желтый – слегка остывшей (85 градусов). Времени для заваривания зеленого чая нужно немного больше, чем для черного.

Минеральная вода для заваривания чая не подходит, а водопроводную лучше отстаивать или пропустить через фильтр. Не кипятите одну и ту же порцию воды несколько раз – чай лучше заливать только закипевшей водой. 

Универсального рецепта, сколько нужно взять заварки, чтобы заварить чай так, как будет вкуснее всего именно для вас, нет. Ориентируйтесь на указанные в материале пропорции, но не бойтесь экспериментировать.

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