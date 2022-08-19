Стиральная машинка прослужит вам много лет, если придерживаться несложных правил.

Стиральные машины требуют несложного, но регулярного ухода для долгой работы. Если не ухаживать за машинкой, то в барабане накопятся бактерии и мусор, а внутри корпуса появится накипь. Из-за этого возможны поломки даже дорогих машинок. Называем 7 простых правил по уходу за этой техникой.

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Осматривайте дозатор порошка

Регулярно осматривайте дозатор для порошка и жидкого средства для стирки. После стирки протирайте дозатор, чтобы в нем не скапливались бактерии. А если на контейнере есть черный налет, то вытяните его из машинки и положите в мыльную воду на пару часов, а затем протрите губкой.

Проверьте резинку в дверце

Внутренняя черная резинка на дверце может накапливать грязь и мусор, поэтому раз в месяц её рекомендуется протирать. Если этого не делать, то резинка может повредиться и дверца будет протекать.

Очищайте машинку средством от накипи

Внутри барабана со временем накапливается бактериальный налет, из-за которого техника ломается, а одежда неприятно пахнет. Поэтому раз в месяц в барабан пустой машинки нужно засыпать специальное средство для чистки машинки, и стирать при самой высокой температуре.

Не превышайте количество моющих средств

На моющих средствах указана дозировка, которую нельзя превышать. Если использовать слишком много порошка, то излишек накопится в машинке и будет мешать её работе. После стирки в барабане не должно оставаться пены.

Смягчите жесткую воду

Большинство украинцев живут в регионах с жесткой водой, а это серьезный враг для машинки. Из-за жесткой воды появляется накипь и техника быстро приходит в негодность. Для решения проблемы можно поставить фильтр на трубу, или добавлять в барабан при стирке таблетки для смягчения воды.

Оставляйте дверцу открытой

Постирали вещи и достали одежду из барабана? Оставьте дверцу открытой. Пусть она просохнет естественным образом. Если этого не делать, то в барабане накопятся бактерии, и одежда будет неприятно пахнуть.

Очищайте фильтр машинки

Два раза в месяц очищайте фильтр, через который сливается вода. В нем накапливаются микрочастички ткани и бактерии. А если у вас есть домашние животные, то лучше очищать фильтр после каждой стирки, иначе он забьется шерстью.

Когда фильтр убран, посмотрите на заднюю панель машинки, где подсоединены шланги налива. На панели не должно быть грязи и ржавчины.

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