Для этого понадобится фольга и обычная пищевая сода.

Уборка на кухне является очень важной, однако требует много усилий. Одним из наименее любимых мест является вытяжка. Она удаляет пар и неприятные запахи при приготовлении пищи и одновременно накапливает много жира.

Как пишет Ехргеѕѕ, чтобы прибор работал хорошо, его нужно содержать в чистоте. В противном случае на кухне появится неприятный запах и конденсат.

Хотя белый уксус и пищевая сода является классическим способом, существует нестандартный вариант, который советуют в сети как очень действенный. Для него понадобится фольга и сода.

Видео дня

"Выстелите свою раковину фольгой блестящей стороной вверх, добавьте кристаллы соды и теплую воду, а затем поставьте фильтры. Они будут без жира через пять минут. Это сработало на моих фильтрах, которые не чистили пять лет", - отметил пользователь соцсети Сэмми Тиммс.

По его словам, фольга реагирует с кристаллами соды, поэтому весь жир отходит и прилипает к фольге.

Практические советы для дома

Ранее УНИАН сообщал, как быстро и легко избавиться от пятен от красного вина и соуса.

Также рассматривалось, чем и как отмыть чугунные батареи и плоские металлические - какие средства использовать и как чистить.

Поддерживать белое белье в хорошем виде, особенно полотенца, может быть сложно. Эксперты раскрыли, сочетание каких двух продуктов вернет пушистость и яркий цвет ткани.

Вас также могут заинтересовать новости: