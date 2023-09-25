Если поездка в плацкарте становится мучением из-за запаха ног и для вас, и для окружающих, то воспользуйтесь этими советами. Топ-3 совета, как убрать запах ног навсегда.

Как избавиться от неприятного запаха ног в домашних условиях? Этот вопрос беспокоит многих, но не волнуйтесь, есть несколько простых способов, которые помогут вам победить это недоразумение.

Знаете, что помогает от потливости ног и запаха лучше всего? Гигиена! Как бы это не звучало, но да. В ситуации, когда ноги источают невыносимый аромат, регулярное мытье и смена носков просто необходимы. Запомните самое важное правило: ноги мыть необходимо минимум раз в день, а лучше и два. После этого необходимо насухо вытереть их полотенцем и обязательно надеть чистые носки.

Второе, но не менее важное условие, как убрать запах ног в домашних условиях, это обработка стоп специальными средствами. Вы можете купить их в магазине или воспользоваться народными рецептами. В магазинах продаются различные кремы и гели от потливости и запаха ног. Также обратите внимание на специальные дезодоранты для обуви - они будут полезны, если вы не знаете, как убрать запах ног в кроссовках.

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Как убрать запах ног - народные средства в помощь

Что делать, если очень сильно пахнут ноги, а в магазин бежать совсем не хочется? Воспользуйтесь народными рецептами.

Попробуйте сделать ванночку с содой, а затем присыпать ноги тальком, который будет помогать впитывать излишний пот.

Чтобы избавить от излишней потливости ног, делайте ванночки с такими травами:

ромашка;

кора дуба;

шалфей;

календула;

чистотел.

Эфирные масла мяты или лаванды также могут помочь придать ногам свежесть и приятный аромат - просто добавьте пару капель в тазик с отваром трав или раствором соды.

Как убрать запах ног с помощью уксуса - рецепт

Уксус давно признан мощным инструментом для борьбы с неприятными запахами. Он отлично поможет тем, кто не знает, чем убрать сильный запах ног просто и быстро.

Просто добавьте немного уксуса в теплую воду и оставьте ноги в этом растворе на 15-20 минут. Это не только убьет бактерии, но и поможет снять запах. Вы можете использовать яблочный уксус или обычный столовый уксус - результат будет одинаково эффективным.

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