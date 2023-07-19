Зачастую носки уже после первой носки становятся серыми, а подошва чернеет. Рассказываем, как отбелить белые носки содой и другими домашними средствами.

Чистые и белоснежные носки - неотъемлемая часть безупречного образа. Однако, со временем они могут потерять свою яркость и приобрести неприглядный вид. Не отчаивайтесь! Существует несколько эффективных методов, как сделать носки снова белыми.

Чем в домашних условиях отбелить носки - используем подручные средства

Для начала давайте разберемся, как правильно замачивать белые носки. Хлопковые носки можно замачивать в кипятке и даже кипятить. Если носки с синтетикой, то руководствуйтесь информацией на этикетке. А вот шерстяные носки важно стирать только в теплой воде.

Рассказываем, как отстирать белые носки содой и уксусом:

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подготовьте раствор из горячей воды, соды и небольшого количества простого столового уксуса;

поместите носки в этот раствор;

оставьте их на несколько часов для пропитки;

после этого вымойте их в теплой мыльной воде.

Сода поможет избавиться от пятен и неприятных запахов, а уксус вернет носкам их первоначальную белизну.

Часто люди сталкиваются с вопросом, как отстирать белые носки от черной подошвы. Для начала рекомендуется удалить грубые загрязнения с помощью щетки. Затем смешайте моющее средство для белых тканей с горячей водой и замочите носки в этом растворе на 30-60 минут. После этого стирайте носки в стиральной машине или руками, добавив обычное моющее средство или хозяйственное мыло.

Подскажем, как отстирать белые носки лимонной кислотой. Создайте раствор, смешав лимонную кислоту с водой. Затем замочите носки в этом растворе на несколько часов. Лимонная кислота поможет удалить пятна и вернуть белизну ваших носков. После замачивания постирайте носки вручную или в машинке.

Как отбелить белые носки кипячением - используем микроволновку

Один из верных способов вернуть носкам их белый цвет - кипячение. Однако в 21 веке уже никто не ставит выварку на плиту - хозяйки используют современные технологии.

Простой способ, как отбелить носки в микроволновке

Возьмите носки, поместите их в миску с водой и добавьте немного моющего средства для белых тканей. Поставьте миску с носками в микроволновку на несколько минут. Включите СВЧ-печь на среднюю или низкую мощность и кипятите их около 10 минут. Как только они станут достаточно белыми, достаньте их и постирайте обычным способом.

Теперь у вас есть несколько уникальных способов, как отстирать носки от въевшейся грязи. Выберите тот, который подходит вам лучше всего, и наслаждайтесь их свежестью и яркостью в любое время!

Ранее УНИАН рассказывал, как стирать белые носки по-другому.

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