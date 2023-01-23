УНИАН рассказывает, как правильно стирать шерстяные вещи, чтобы они оставались в хорошей форме даже после многочисленных "водных процедур".

Шерсть - капризная барышня. То ее не так постирали, то не так отжали, то не так развесили - и все, прощай любимый свитер. УНИАН расскажет, как стирать шерстяные вещи и как правильно их сушить, чтобы они не садились и не растягивались.

Ранее мы писали, можно ли сушить вещи на батарее - аргументы "за" и "против".

Как стирать шерсть - 5 правил удачной стирки

Лучше не замачивать

Шерсть перед стиркой не советуем замачивать, или по крайней мере максимально сократить время замачивания. Если шерстяные вещи долго находятся в воде, то нитки растягиваются и деформируются, и изделия теряют свой первоначальный вид.

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Ручная или щадящая стирка

Самый безопасный способ стирки шерсти - вручную. При этом вещь нужно не тереть, а аккуратно погружать в воду и мягко сминать. Если нет возможности постирать вручную, то можно это сделать в стиральной машине. Следует выбрать деликатный режим - "Ручная стирка" или "Шерсть", а изделие перед стиркой положить в специальный сетчатый мешочек.

Правильное моющее средство

Моющие средства для стирки шерсти можно брать любые, но лучше использовать жидкие - они лучше выполаскиваются и бережно очищают.

Еще шерсть любит, когда ее стирают средствами, в составе которых есть ланолин - он делает волокна более мягкими и крепкими и сохраняет их структуру. Если нет специального средства, подойдут мягкий шампунь или кондиционер для волос.

Лучше не использовать для стирки шерстяных вещей отбеливатели - от пятен лучше избавляться без агрессивных средств.

Температура воды - не выше 30°С

Шерсть можно стирать в холодной или теплой воде при температуре до 30°С. Если температура будет выше - вещь "сядет". Но чем плотнее вязка и пряжа, тем она прочнее и выдержит больше манипуляций.

Новые цветные вещи лучше стирать отдельно и при полоскании добавить уксус: 2 ст. л. на таз воды или 2 ст. л. на 1 стакан воды - для лотка стиральной машины.

Не отжимать

Если стираете шерстяные вещи в машине, то отжим и сушку выбирать не нужно - изделия могут растянуться. Лучше завернуть их в полотенце и слегка сжать.

Если вы не все-таки не знаете, как стирать шерстяный свитер, особенно любимый - лучше отдать изделие в химчистку.

Как сушить шерстяные вещи

Шерстяные изделия нужно сушить при комнатной температуре, без попадания прямых солнечных лучей. Лучше всего разложить их на горизонтальной поверхности. Вешать шерстяные вещи на веревку или "плечики" нельзя - деформируются.

И помните - шерсть не любит частой стирки. Если есть возможность не стирать, то просто выведите пятна и проветрите.

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