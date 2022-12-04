Почему вещи нельзя сушить на батарее, а также где и как быстро высушить одежду, разбирался УНИАН

Как быстро высушить одежду зимой? "На батарее", - скажете вы. И будете правы и неправы. Дело в том, что в сушке на батарее есть "две стороны медали". Три способа, как лучше сушить вещи - в материале от УНИАН.

Ранее мы рассказывали, как часто нужно стирать верхнюю одежду и нижнюю, чтобы не испортить вещи и выглядеть опрятно.

Можно ли сушить вещи на батарее - аргументы против

Сушить вещи на батарее скорее нельзя, чем можно. Есть несколько причин, почему этого делать нельзя.

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Причина 1: появляется грибок и плесень

В отопительный сезон у бактерий начинается праздник: дом проветривается реже, воздух становится суше из-за работающих батарей, а стены плохо и медленно просыхают. А если вы ещё повесите мокрые вещи на батарею и тем самым повысите влажность - все, идеальная среда для плесени и грибка готова.

Также дополнительная влажность может стать причиной такого заболевания как аспергиллез - это затрудненное дыхание, кашель и раздражение слизистых.

Причина 2: размножаются пылевые клещи и испаряется порошок

Сушить вещи на батарее в спальне категорически нельзя. Дело в том, что теплый влажный воздух способствует активному размножению пылевых клещей. И они, припеваючи, начинают осваивать ваши подушки, одеяла и пледы.

Кроме этого, при сушке на батарее из постиранных вещей испаряются остатки моющих средств (даже после хорошего полоскания). Дышать этим аллергикам и астматикам категорически нельзя. Точно так же, как и жить под одной крышей с пылевыми клещами. Что там говорить - даже у здоровых людей может появиться реакция в виде покраснения и раздражения глаз и слизистых оболочек.

Причина 3: вещи можно испортить

Одежду лучше не сушить на батарее, так как высокая температура приводит к порче волокон ткани, поэтому вещи потеряют свой первоначальный вид.

Не стоит сушить на батарее вещи из деликатных и тонких тканей, а также трикотажа, шерсти и полушерсти - они могут "сесть". Лучше сначала разложить их на махровом полотенце (оно впитает лишнюю воду), а затем выложить на сухую ровную поверхность.

Можно ли сушить вещи на батарее - аргументы за

Батарею можно использовать как сушилку лишь в том случае, когда одежда не мокрая, а слегка влажная. То есть, она уже практически высохла на балконе, и мы ее не сушим, а подсушиваем. Таким образом можно подсушить любые вещи - вы не рискуете их испортить.

Носки можно не подсушивать, а просто сушить - мокрые носки на батарее создадут куда меньше проблем, чем грязные.

Как сушить вещи зимой в квартире - 3 способа

На балконе

Если у вас застекленный балкон или лоджия, то здесь все предельно просто: вывешиваете стирку, а когда она почти высохнет, подсушиваете ее на батарее.

В ванной

Если застекленного или любого другого балкона нет, постиранные вещи можно сушить на полотенцесушителе в ванной (его ещё называют "змейка"). Вентиляция в ванной нормализует излишнее количество влаги, также можно включить вытяжку.

В комнате на сушилке

Если никакой из первых двух способов не подходит, то так и быть: поставьте сушилку с одеждой в комнате. Старайтесь при этом время от времени ее проветривать, чтобы избежать повышенной влажности. Также вещи на сушилке лучше сушить у окна - чтобы на нее попадали солнечные лучи.

Можно также использовать вентилятор - циркулирующий воздух поможет одежде высохнуть. И еще: стирайте и сушите одежду небольшими партиями - так она скорее просохнет.

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