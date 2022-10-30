Можно ли сделать мыло из обмылков и как еще они помогут в хозяйстве - узнайте в материале УНИАН.

Если вы пользуетесь твердым мылом, то знаете, что часто, когда продукт заканчивается, от него остаются маленькие кусочки мыла - обмылки. Выбрасывать их не стоит - можно использовать повторно. УНИАН расскажет, для чего нужны обмылки в быту и что получится из них сделать.

Ранее мы говорили о том, какой лайфхак с чайным пакетиком поможет вам держать дом в чистоте.

Как из обмылков сделать жидкое мыло - технология

Во-первых, из старых обмылков получается отличное жидкое мыло, главное - соблюдать инструкцию. Вам нужны:

Видео дня

обмылки;

бутылка с дозатором;

глицерин;

ароматические масла.

Обмылки нужно разрезать на маленькие части или натереть на терке, а затем сложить в бутылку. Далее добавьте горячую воду и 1 ст.л глицерина. Встряхивайте бутылку, пока обмылки полностью не растворятся, а затем смело пользуйтесь жидким мылом собственного производства. Преимущество такого продукта в том, что он полностью натуральный, а глицерин в составе смягчает кожу рук.

Куда можно использовать обмылки от мыла - мочалка для душа

Вы можете также смастерить себе уникальную мочалку, которая будет намыливаться сама. Таким образом у вас получится существенно сэкономить на геле для душа. Возьмите старое полотенце, нарежьте его кусками и сшейте между собой, так, чтобы получился карман. Внутрь положите обмылки и зашейте прорезь.

Пользоваться мочалкой просто - направляйте под струю воды, а затем намыливайте кожу - результат вас впечатлит. В качестве альтернативы старому полотенцу можно взять носок, сложить в него мыло, а затем сшить или завязать узлом.

Вторая жизнь обмылков для окон

Утепление окон обмылками - это уникальный лайфхак, известный нашим мамам и бабушкам. Заклеивать щели в окнах лучше всего скотчем или бумагой, но далеко не каждый клей хорошо держит такие материалы. Здесь на помощь приходят обмылки - вам достаточно лишь слегка намочить обмылок, смазать им подготовленный кусок бумаги или скотча, а затем заклеить им щель в окне. Вуаля - самодельное утепление будет держаться до самой весны.

Кроме того, обмылками можно смазать украшения для окон - кусочки тюли или бумажные снежинки, что особенно актуально зимой и в преддверии Нового года. Тыльную сторону тюли или бумаги нужно намазать мылом, а затем приложить материал к стеклу. Он прилипнет прочно, а при снятии не оставит следов и разводов.

Как сделать мыло из обмылков на плите - инструкция

Некоторые особенно запасливые хозяйки даже варят мыло из обмылков, что, кстати, вполне неплохой вариант, учитывая рост цен на разные товары, в том числе, бытовой химии. Подготовьте всё необходимое:

обмылки;

горячую воду;

терку;

любую глубокую емкость;

кастрюлю;

ложку;

формы для брусков.

Первым делом вам нужно подготовить мыльную основу. Натрите обмылки на терке, залейте горячей водой и оставьте на 2 часа до полного растворения. Можно заменить воду горячим молоком - тогда мыло будет более полезным и мягким. По желанию вы можете добавить в мыльный раствор ароматические масла, глицерин или активированный уголь - продукт приобретет больше уникальных полезных свойств.

Далее вам нужно сделать твердое мыло. Для этого поставьте кастрюлю с мыльной основой на огонь или на водяную баню. Перемешивайте массу, пока она будет нагреваться, и удаляйте пенку, если та появляется. Как только мыло полностью растворится, а все желаемые ингредиенты будут добавлены, уберите кастрюлю с огня. Смажьте растительным или оливковым маслом формы для брусков и разлейте мыло. Оставьте субстанцию на 1-2 часа в комнате, чтобы мыло остыло и затвердело, а затем храните в теплом сухом месте.

Полезный совет: кроме вышеуказанных добавок, вы можете всыпать немного природных красителей. Это может быть сок свеклы, шафран, календулу, кофе, каркаде или раствор какао. Главное - не добавлять химические вещества, иначе результат может быть непредсказуемым.

Вас также могут заинтересовать новости: