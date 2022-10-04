Как найти место продува в окне - подскажет УНИАН.

Даже крошечная щель в окне может создать неприятный сквозняк. Умельцы придумали несколько способов найти места "продува" окна в разных местах. Перечисляем несколько таких хитростей.

Как проверить уплотнитель окна на герметичность

Для проверки уплотнителя понадобится краска, которая легко стирается. Хорошо подойдет мел или помада. Нанесите красящее средство на резинку, плотно закройте и откройте окно. Затем изучите след краски на резинке. Там, где след прерывается, резинка прилегает к раме неплотно.

Как найти продув на окне по следу пыли

Осмотрите внутреннюю часть рамы. Если внутри есть следы пыли, и при этом окно открывается редко, то окно продувает через резинку. Это не касается петель верхней рамы - там пыль является нормой.

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Проверка герметичности окна с помощью листка бумаги

Поместите бумагу между рамой и стеклопакетом, и постарайтесь достать её. Если конструкция плотно закрыта и не имеет щелей, то лист достать не получится. Таким образом можно проверить всю створку. Если же бумага легко выходит, то нужно заменять уплотнитель или отрегулировать окно.

Как проверить окно на продувание с помощью свечи

Зажгите свечу и поднесите к раме окна. Если пламя колеблется, то из створки дует.

Как проверить герметичность окна мокрыми руками

Проведите мокрой ладонью вдоль контуров окна. Если почувствуете дуновение холодного воздуха рукой, значит место продува найдено. Способ очень простой, но полезен только в ветреную погоду.

Проверка герметичности окна мыльным раствором

Растворите в воде жидкое мыло или средство для мытья посуды. Нанесите раствор по периметру окна. Если появятся мыльные пузыри, значит из проема дует.

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