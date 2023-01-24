Как правильно мыть голову и как часто надо это делать - узнайте на УНИАН.

Большинство женщин страдают от жирной кожи головы, из-за которой приходиться мыть волосы едва не каждый день. Стилисты нашли решение этой проблеме, благодаря чему вы можете сэкономить время и расход шампуня.

Ранее УНИАН опубликовал лунный календарь стрижек на февраль 2023, а сейчас вы узнаете, что делать, чтобы волосы не жирнели в домашних условиях.

Волосы требуют особого ухода, особенно если вы хотите, чтобы они всегда были шелковистыми, объемными и здоровыми. Однако стилисты говорят, что большинство женщин допускают одни и те же ошибки. Давайте разберемся с этим и наконец покончим с ежедневным мытьем головы.

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Как правильно мыть голову

Для начала вам аккуратно нужно расчесать волосы и только потом приступать к их мытью. Два раза помойте волосы шампунем, который подходит именно для ваших волос. Если не знаете, каким средством воспользоваться, обратитесь к специалистам за помощью.

Следующий этап - нанесение кондиционера и маски. Чтобы волосы не жирнели, маску и кондиционер нужно наносить только на кончики волос.

Также эксперты рекомендуют не использовать утюжки для выпрямления локонов, так как они повреждают структуру волос. При частом использовании кончики могут стать посеченными и будут выглядеть совсем не здоровыми.

Что делать, чтобы волосы быстро не жирнели

Врачи-трихологи рекомендуют реже мыть голову редким шампунем, отдавая предпочтение сухому. Еще один совет: используйте детскую присыпку. Неожиданно, да? Оказывается, что если посыпать ею корни волос, они еще долго не будут жирнеть.

Если же вы привыкли к жидкому шампуню, то стоит выбирать те, в составе которых есть экстракт цитрусовых, зеленого чая и трав. Они успокаивают кожу головы и снижают выработку сала.

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