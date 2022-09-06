Сколько нужно соды для чистки стиральной машины и что еще можно использовать вместе с ней - узнайте в материале УНИАН.

В целях профилактики необходимо регулярно чистить стиральную машинку, иначе внутри нее на манжете и барабане образуется накипь или плесень. Ранее УНИАН говорил о том, как почистить резинку в стиральной машине и помогает ли лимонная кислота в стиральную машину от накипи, а сегодня выясним, можно ли использовать для очистки СМА пищевую или кальцинированную соду.

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Как почистить стиральную машину от запаха содой

Сода - дешевое средство, с помощью которого можно быстро и эффективно отмыть стиральную машинку. Порошок устраняет накипь и плесень, а также убивает неприятный запах. Лучше для таких целей подходит кальцинированная, а не пищевая сода, так как в ней гораздо больше щелочи, а значит, она эффективнее справляется с загрязнениями.

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Вам нужно 100 г кальцинированной или 200 г пищевой соды засыпать в отсек для порошка и запустить машинку без белья на 30-40 минут с температурой 40-60°С. Через 20 минут поставьте на паузу и подождите 2-3 часа, затем доведите процесс стирки до конца.

Также вы можете добавлять кальцинированную соду каждый раз во время стирки одежды - это поможет немного смягчить жесткую воду. Об этом мы упоминали ранее, когда рассказывали, как использовать соду при стирке вещей.

Как почистить стиральную машину уксусом

Уксус - еще одно копеечное средство, благодаря которому ваша стиральная машинка будет сиять чистотой и всегда приятно пахнуть. Также уксус, как и сода, отлично справляется с нежелательными образованиями на манжете, барабане или других деталях СМА.

Возьмите 200 мл 9% уксуса вылейте в отсек для кондиционера, включите стирку без белья на самый долгий промежуток времени и максимальную температуру. Через 20 минут поставьте на паузу и подождите 1.5 - 2 часа, затем доведите процесс стирки до конца.

По окончании этого процесса тщательно вымойте барабан и дверцу чистой теплой водой, чтобы избавиться от специфического запаха.

Чистка стиральной машины содой и уксусом с лимонной кислотой

Такое средство - настоящий бум для любых бактерий, накипи или других всевозможных загрязнений. Три самых бюджетных, но и действенных средства объединяются в одно:

200 мл 9% уксуса;

1 ст.л. пищевой соды;

1 ст.л. лимонной кислоты.

Смешайте пищевую соду и лимонную кислоту, растворив их в 100 мл воды. Затем вылейте эту смесь в отсек для кондиционера, а стакан уксуса - в барабан СМА. Включите машинку на самый долгий режим при максимальной температуре, а через 20 минут поставьте устройство на паузу. Подождите 2 часа, затем окончите цикл стирки. В конце протрите все резиновые части СМА слабым раствором уксуса и теплой водой и запустите машинку на самый короткий режим стирки.

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