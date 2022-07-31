Какие средства безопасно помогут от грязи на резинке в стиральной машине, а также какие выбирать режимы стирки при чистке своей "помощницы" – разобрался УНИАН.

Стиральная машина – вещь не только очень удобная и полезная, но и очень дорогая. Эксплуатировать ее нужно крайне нежно и бережно, если не хотите в условиях войны срочно подыскивать себе новую "помощницу" для стирки.

Как почистить манжету стиральной машины от плесени и не только: можно ли залить уксус в стиральную машину, какие еще средства безопасно помогут от грязи, а также какие выбирать режимы стирки – разобрался УНИАН.

Можно ли снять резинку в стиральной машине

В принципе, с помощью отвертки и "такой-то матери" из знаменитого анекдота – снять можно всё, что угодно. И на YouTube хватает роликов "Как правильно снять резинку со стиральной машины своими руками". Только учтите, что в этих роликах речь зачастую идет о демонтаже (то есть замене старой резинки на новую)!

То есть снять резинку в стиральной машине, промыть ее под краном и вернуть обратно – у вас, скорее всего, не получится. Лучше не экспериментировать и не пытаться разобрать свою стиралку самому. И если деталь не пропускает воду, не огрубела от моющих средств и справляется со своей функцией – лишний раз ее вообще не трогать.

Как почистить стиральную машину с помощью соды и уксуса

Делается раствор:

9-процентный уксус столовый – две чашки;

простая вода – четверть чашки;

обычная сода пищевая – тоже четверть чашки.

Куда заливать уксус в стиральную машину при стирке? Эта уксусно-содовая смесь заливается непосредственно в барабан.

На каком режиме стирать с уксусом? Запускается машинка на максимальную длительность при максимальной температуре.

Такая стирка очистит не только барабан машинки – но и манжету стиральной машины от ворса, грязи, волос и мусора. По завершению стирки дверцу обязательно оставляют открытой – для просушки и проветривания.

Как почистить резинку в стиральной машине лимонной кислотой

Самый простой и быстрый способ. Чаще всего используется соотношение 1:5, например: 100 грамм кислоты на пол-литра воды.

Куда засыпать лимонную кислоту в стиральную машину при стирке? Кристаллическую лимонную кислоту – в отсек для порошка, растворённую – в барабан.

На каком режиме стирать с лимонной кислотой? Выбирается режим с 2-3 этапами полоскания при высокой температуре (до +95°C). По завершению стирки дверцу опять оставляют открытой – чтобы "внутренности" машинки нормально просохли.

Второй вариант: смешать столовую ложку соды со средством для мытья посуды – нанести на загрязнения – дать подействовать (как правило, хватает и получаса) – обязательно смыть остатки смеси водой комнатной температуры.

Как почистить резинку в стиральной машине белизной

В резинке стиральной машине часто застаивается вода после стирки – что делает ее идеальным рассадником для плесени и бактерий. С таким видом загрязнений лучше всего справляются антибактериальные и хлорсодержащие средства. Самый распространенный – тривиальная белизна. Работать с ней лучше в резиновых перчатках – чтобы защитить кожу от химических ожогов.

Белизну наносят (с помощью щетки или губки!) на резину манжеты – и оставляют часа на два-три. Потом включают машинку на пару циклов: сначала ополаскивание – чтобы убрать всю хлорку. Во время второго цикла можно добавить антинакипин и жидкое средство для стирки вещей – непосредственно в барабан машинки, запустив потом режим стирки при +40°C.

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