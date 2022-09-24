Как отмыть вилки и ложки от старого налета - расскажет УНИАН.

Ложки и вилки со временем покрываются налетом из грязи, жира и остатков пищи. Больше всего загрязнений скапливаются между зубцами вилок и на узорах. Чтобы избавиться от налета на столовых приборах и придать им новый вид, применяют разные способы в зависимости от материала приборов.

Как очистить ложки и вилки раствором соды - универсальный способ

Этот способ чистки подходит для ложек и вилок из нержавейки, мельхиора, алюминия. Приборы погружают в раствор, который размягчает грязь, после чего её можно легко удалить губкой.

Вскипятите 2 л воды и добавьте 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку лимонной кислоты. Перемешайте ингредиенты до растворения и погрузите приборы в раствор на 30 минут. Затем протрите ложки и вилки губкой.

Видео дня

Если приборы сильно загрязнены, дополнительно добавьте в воду 2 столовые ложки горчичного порошка. Время замачивания увеличьте до 50 минут.

Как очистить ложки и вилки кипячением

Этот способ не подходит для серебряных приборов, фарфоровых, деревянных приборов.

Возьмите высокую посуду и застелите её дно и бока фольгой. Залейте посуду водой и выложите в воду на фольгу приборы. Доведите до кипения. На 1 л воды добавьте по 50 г соли и соды. Уменьшите огонь до минимального и кипятите ложки и вилки 20 минут. Оставьте приборы в воде, пока она не остынет.

После этого приборы можно без труда протереть губкой или зубной щеткой. У вилок после кипячения легко очищается грязь между зубцами.

Как очистить ложки и вилки зубной пастой

Зубная паста быстро очищает приборы от грязи. Но для очищения нужно использовать пасту без отбеливающего эффекта, чтобы не повредить ложки и вилки.

Нанесите на влажную ткань зубную пасту и протрите каждый прибор круговыми движениями. Вилки также натрите между зубцами. Через несколько минут смойте пасту и протрите губкой.

Как осветлить ложки и вилки с помощью уксуса и лимона

Для осветления потемневших от времени приборов используют кислый раствор. Для этого выложите приборы в смесь из 1 л воды, 100 мл уксуса и нескольких капель лимонного сока. Доведите эту смесь до кипения и сразу выключите. Оставьте вилки и ложки на 1 час в растворе и затем протрите губкой.

Вас также могут заинтересовать новости: