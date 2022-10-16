Предлагаем вам несколько лайфхаков, как почистить белые кроссовки в домашних условиях с минимальной затратой средств и энергии.

Белые кроссовки или кеды – неотъемлемый атрибут любого лета или весны. Но ухаживать за белоснежной обувью не так уж и просто!

Предлагаем вам несколько лайфхаков, как почистить белые кроссовки в домашних условиях, а так же, какие средства для чистки белой обуви нужно иметь в доме.

Как убрать грязь с белой обуви

В первую очередь обратите внимание, из какого материала сделаны ваши кроссовки:

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обувь из ткани можно стирать в машинке,

из кожи, замши или нубука придется чистить вручную.

Чтобы почистить белые кроссовки, изготовленные из различных элементов – как ткани, так и кожи, стоит обратить внимание на несколько крутых способов очистки, которые доступны в домашних условиях.

К примеру, мицеллярная вода, используемая для снятия макияжа, отлично справляется с небольшими пятнами на кроссовках. Чтобы почистить белые кроссовки кожаные, просто протрите влажным ватным диском обувь.

Так же может выручить крахмал и молоко: смешайте их в равных пропорциях и протрите поверхность кроссовок, после чего смойте влажной тряпкой.

Для стареньких кроссовок подойдут специальные отбеливатели. Но имейте в виду, что отбеливатель нужно наносить по всей ткани обуви, иначе рискуете получить пятнистые кроссы.

Универсальным домашним средством для чистки белых кроссовок является хозяйственное мыло - его можно использовать на кожаную и текстильную обувь, однако мыть замшу или нубук не рекомендуется – средство может оставить пятна и потеки.

Как почистить белые кожаные кроссовки от желтизны

Чтобы избавиться от желтизны на кроссовках, можно использовать зубную пасту и лимонный сок с водой.

К примеру, зубная паста с отбеливающим эффектом работает не хуже отбеливателя и поможет избавиться от серости или желтизны на подошве кроссовок. Просто нанесите пасту на обувь и хорошенько потрите щеткой, после чего смойте водой.

Как отчистить белые кроссовки в стиральной машине

Как почистить белые кроссовки из ткани? Тут немного проще: текстильные кроссовки можно стирать как вручную, так и в стиральной машинке. Но обратите внимание на температуру стирки и сушку кроссовок:

не стирайте кроссовки на высоких температурах – обувь может уменьшиться в размерах, но вот холодная вода может не отстирать сложные пятна, поэтому следует придерживаться золотой середины;

выбирайте щадящий режим 30 градусов по Цельсию;

советуем стирать кроссовки вместе со старыми полотенцами или положить обувь в специальные мешочки для стирки или в старую наволочку;

сушить кроссовки после стирки в машинке нужно естественно, на открытом воздухе. Автоматическая сушка в машине может деформировать и повредить обувь.

Как почистить кроссовки из замши

Для замши необходимо использовать специальную щетку, чтобы поднять ворс и убрать грязь. Для этого хорошенько вспеньте щеткой чистящее средство на кроссовках и уберите его после очистки.

Кроме того, чтобы сохранить вид и форму замшевой обуви, советуем при сушке набить кроссовки изнутри газетами или салфетками и оставить до полного высыхания.

Теперь вы знаете, как почистить белые кроссовки с помощью зубной пасты, как почистить белые сетчатые кроссовки от грязи, как почистить белые кроссовки от желтизны, а так же как отмыть белые кроссовки из кожзама. Надеемся, эти советы вам буду полезны.

Так же обратите внимание, ранее УНИАН писал, как быстро высушить обувь за 5 минут, или как отстирать домашние тапочки от грязи - уверены, вам пригодится такая информация!

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