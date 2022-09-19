Не всякие кроссовки можно стирать в машинке - это допустимо, только если у обуви тканевый верх. Модели из кожи или замши категорически запрещено очищать в СМА, то же самое касается и моделей с мембраной. УНИАН расскажет, как стирать кроссовки в сеточку и другие виды спортивной обуви.
Ранее мы говорили о том, как отстирать белые кроссовки.
Как стирать кроссовки в машинке - инструкция
Существуют общие правила стирки кроссовок в машинке-автомат или полуавтомат. Для начала вам нужно очистить обувь от комьев грязи, камней и листьев, которые могут застрять в элементах кроссовок. Далее - использовать вместо обычного порошка гель, так как он создает больше пены и не оставляет разводов на ткани. Если в вашей стиралке нет режима "Обувь", то ставьте деликатный или стандартный режимы.
Как стирать кроссовки в машинке без мешка - рекомендации
В идеале, конечно, лучше использовать специальный мешочек - он защитит обувь от возможных повреждений от интенсивных вращений барабана СМА. Если мешка нет, запоминайте последовательность действий:
- вытащить из обуви шнурки и стельки;
- положить кроссовки в барабан;
- налить моющее средство;
- поставить температуру 30-40°C и минимальное количество оборотов;
- включить машинку.
После того, как СМА закончит стирку, нужно аккуратно отжать кроссовки руками и поставить над емкостью, куда будет стекать лишняя вода. Затем пройтись сухой тряпкой и высушить сушилкой для обуви. Если такой нет, то можно высушить кроссовки на балконе, главное - ни в коем случае не ставить близко к любым обогревателям.
Как стирать кроссовки вручную - правила
Для тех, кто не хочет или не может стирать обувь в машинке, УНИАН предлагает удобную инструкцию по очищению кроссовок руками. Технология простая:
- достать из обуви шнурки и стельки;
- отмыть подошву (можно использовать зубную щетку);
- в отдельной емкости приготовить раствор (вода + несколько капель моющего средства);
- погрузить обувь в воду и оставить на полчаса;
- если вода грязная, то приготовить новый раствор и снова поместить в него кроссовки;
- взять губку и вымыть все элементы обуви;
- прополоскать кроссовки в чистой воде;
- достать обувь, вытереть сухой тряпкой и оставить сушиться.
Руками также удобно отстирать замшевые кроссовки и кроссовки в сеточку - взять специальную щетку для замки или зубную, удалить все поверхностные загрязнения. Приготовить мыльный раствор и щеткой протереть кроссовки, затем вытереть их хлопчатобумажной тряпкой.
Кожаные кроссовки можно стирать только руками - это отличный метод, ведь грязь с кожи удаляется очень легко. Вам нужно смочить губку в мыльном растворе, протереть кроссовки, а затем вытереть их чистой влажной тряпкой. В конце еще раз "пройтись" сухой тряпкой.