На каком режиме стирать кроссовки, если нет режима "Обувь" и как отмыть любимую пару вручную - узнайте в материале УНИАН.

Не всякие кроссовки можно стирать в машинке - это допустимо, только если у обуви тканевый верх. Модели из кожи или замши категорически запрещено очищать в СМА, то же самое касается и моделей с мембраной. УНИАН расскажет, как стирать кроссовки в сеточку и другие виды спортивной обуви.

Ранее мы говорили о том, как отстирать белые кроссовки.

Как стирать кроссовки в машинке - инструкция

Существуют общие правила стирки кроссовок в машинке-автомат или полуавтомат. Для начала вам нужно очистить обувь от комьев грязи, камней и листьев, которые могут застрять в элементах кроссовок. Далее - использовать вместо обычного порошка гель, так как он создает больше пены и не оставляет разводов на ткани. Если в вашей стиралке нет режима "Обувь", то ставьте деликатный или стандартный режимы.

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Как стирать кроссовки в машинке без мешка - рекомендации

В идеале, конечно, лучше использовать специальный мешочек - он защитит обувь от возможных повреждений от интенсивных вращений барабана СМА. Если мешка нет, запоминайте последовательность действий:

вытащить из обуви шнурки и стельки;

положить кроссовки в барабан;

налить моющее средство;

поставить температуру 30-40°C и минимальное количество оборотов;

включить машинку.

После того, как СМА закончит стирку, нужно аккуратно отжать кроссовки руками и поставить над емкостью, куда будет стекать лишняя вода. Затем пройтись сухой тряпкой и высушить сушилкой для обуви. Если такой нет, то можно высушить кроссовки на балконе, главное - ни в коем случае не ставить близко к любым обогревателям.

Как стирать кроссовки вручную - правила

Для тех, кто не хочет или не может стирать обувь в машинке, УНИАН предлагает удобную инструкцию по очищению кроссовок руками. Технология простая:

достать из обуви шнурки и стельки;

отмыть подошву (можно использовать зубную щетку);

в отдельной емкости приготовить раствор (вода + несколько капель моющего средства);

погрузить обувь в воду и оставить на полчаса;

если вода грязная, то приготовить новый раствор и снова поместить в него кроссовки;

взять губку и вымыть все элементы обуви;

прополоскать кроссовки в чистой воде;

достать обувь, вытереть сухой тряпкой и оставить сушиться.

Руками также удобно отстирать замшевые кроссовки и кроссовки в сеточку - взять специальную щетку для замки или зубную, удалить все поверхностные загрязнения. Приготовить мыльный раствор и щеткой протереть кроссовки, затем вытереть их хлопчатобумажной тряпкой.

Кожаные кроссовки можно стирать только руками - это отличный метод, ведь грязь с кожи удаляется очень легко. Вам нужно смочить губку в мыльном растворе, протереть кроссовки, а затем вытереть их чистой влажной тряпкой. В конце еще раз "пройтись" сухой тряпкой.

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