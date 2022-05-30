Как отстирать белые кроссовки, чтобы они были как новые - читайте на УНИАН.

Белые кроссовки выглядят очень модно и нарядно, но имеют существенный недостаток - они очень быстро пачкаются. После долгой носки такая обувь теряет свой товарный вид. УНИАН назвал способы отстирать белые кроссовки руками и в стиральной машинке.

Ранее мы писали, как постирать куртку в машинке.

Подготовка к очистке обуви

Перед стиркой кроссовок из них нужно вынуть стельки и шнурки. Протрите обувь влажной тканью или щеткой. Если на обуви есть свежая грязь - подождите, пока она подсохнет, чтобы при чистке не было разводов.

При чистке кроссовок сначала нанесите средство на небольшой участок обуви, чтобы убедиться, что выбранное вами средство не повредило ткань.

Зубная паста

Нанесите на грязное место небольшое количество белой зубной пасты. Вотрите пасту в поверхность обуви сухой щеткой. Оставьте на 5 минут и смойте смоченной в теплой воде тряпкой.

Пищевая сода

Смешайте соду с небольшим количеством воды так, чтобы получилась густая паста. Нанести пасту на обувь и втереть щеткой. Оставьте на 10 минут. Смойте мокрой губкой.

Смесь уксуса и стирального порошка

Приготовьте смесь из 2 столовых ложек уксуса, 1 чайной ложка соды, 2 столовых ложек стирального порошка и 1 столовой ложки перекиси водорода. Такую смесь вотрите в кроссовок и оставьте на 15 минут. Затем промойте обувь теплой водой.

Картофельный крахмал с молоком

Для кожаных кроссовок хорошо подойдет смесь картофельного крахмала и теплого молока в соотношении 1 : 1. Эту смесь нанесите на салфетку или ватный диск и протрите всю поверхность обуви. После очистки ополосните теплой водой.

Жидкость для снятия лака

Жидкость для снятия лака нельзя использовать для очистки верха обуви, но она хорошо очищает белую подошву. Средство нанесите на подошву, оставьте на 30-40 минут и протрите обувь мокрой щеткой.

Как постирать кроссовки в машинке

В машинке можно стирать тканевые кроссовки хорошего качества. Не стоит класть в машинку дешевую обувь, поскольку в ней после стирки может отклеиться подошва. Перед стиркой в машинке замочите кроссовки на пару часов в воде с отбеливателем. Вытяните шнурки.

Погрузите кроссовки в машинку и выберите режим "ручная стирка" или "спортивная стирка". Используйте режим усиленного полоскания, а отжим и сушку отключите. Кроссовки следует стирать без порошка - только с жидким мылом.

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