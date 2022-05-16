УНИАН расскажет как стирать куртку в машинке, чтобы не навредить ни стиральной машине, ни самому изделию.

В Украину уже идет летнее тепло, а сезон курток заканчивается. Пора постирать верхнюю одежду и спрятать до следующих заморозков. Многие люди опасаются стирки курток в стиральной машине, боясь повредить изделие. Но если соблюдать некоторые правила, то вещь сохранит товарный вид после машинной стирки.

Как постирать куртку в машинке: общие правила

Прежде всего нужно найти на куртке бирку от производителя. На ней указано, можно ли стирать вещь в машинке и при какой температуре это лучше делать. Если на ярлыке есть значок тазика с рукой, значит стирка в машинке запрещена. Иногда производитель допускает машинную стирку, но запрещает отжим.

Перед стиркой нужно проверить все карманы. Отстегните все элементы, которые можно отстегнуть - капюшоны, мех, декор. Застегните все молнии и пуговицы, чтобы они не повредили машинку. Изделие выверните наизнанку - это исключит риск разводов на лицей стороне.

Изделие положите в машинку. Лучше не класть в барабан ничего, кроме куртки, даже если она легкая. Выберите температуру воды, рекомендованную на бирке. Некоторые машинки имеют специальный режим для стирки куртки. Не используйте стиральный порошок, поскольку он может оставить разводы на куртке. Вместо него используйте жидкое средство для стирки.

Как стирать куртку из синтепона в машинке

Синтепоновые куртки стирают при температуре не выше 30° и не дольше 40 минут. После стирки изделие не отжимают в машинке, а сушат естественным образом. Такую куртку нельзя стирать средствами, в составе которых есть хлор.

Как стирать пуховик в машинке

При стирке пуховика выберите режим "Деликатный", чтобы не повредить вещь. Температура стирки - не выше 30°. После стирки включите полоскание несколько раз и выберите медленную скорость режима, если на бирке изделия разрешен отжим. Пуховик сушат в горизонтальном положении, время от времени переворачивая.

Как стирать куртку из полиэстера в машинке

Такую вещь можно стирать при температуре до 40°. Установите деликатный режим, отключите сушку и отжим. Куртку после стирки отжимают вручную и сушат на "плечиках". Полиэстеровую куртку нельзя сушить на батарее и при прямых солнечных лучах - это может испортить вещь.

Как стирать ветровку в машинке

Ветровки не очень требовательны к условиям стирки. Если на бирке не указано иное, то стирать ветровку можно при температуре 40°, а также отжимать и просушить в машинке. Не забудьте застегнуть все молнии и вывернуть куртку. Для сушки ветровку не стоит подвешивать, иначе она может растянуться. Лучше положить вещь на ровную поверхность.

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