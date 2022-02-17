Определяем подделку сыра с помощью микроволновки за 5 минут.

Сыр - один из самых часто подделываемых пищевых продуктов. Очень часто для удешевления производства в него добавляют пальмовое масло и другие дешевые жиры. Такой продукт не только хуже по вкусу, но и может навредить здоровью. Даже высокая стоимость не всегда защищает от фальсификата.

Как отличить подделку сыра в микроволновке

Распознать подделку сыра можно, разогрев небольшой кусочек в тарелке на микроволновке. Если при нагревании сыр становится тягучим - это качественный продукт.

Фальсификат под воздействием температуры растекается и покрывается мелкими пузырями, а после остывания становится хрустящим. При нагревании из подделки вытекает добавленное растительное масло.

Как определить качество сыра в магазине и дома

Обращайте внимание на цену. Настоящий сыр никак не может стоить меньше 100 грн за кг, ведь это ниже себестоимости.

Надавите на продукт пальцами. Если из него потечет жидкость - сыр плохого качества.

Сруб настоящего сыра должен быть ровным и без трещин.

Если это возможно - попробуйте сыр на вкус. Поддельный продукт чувствуется сухим, его вкус быстро забывается. Вкус настоящего сыра держится во рту несколько минут.

Оставьте сыр в холодильнике на несколько дней. Подделка пожелтеет и затвердеет на поверхности. Если в сыр добавляли растительное масло, то оно каплями выступит на поверхности. Настоящий сыр может храниться в холодильнике несколько месяцев без изменений структуры.

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