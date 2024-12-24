Кухонные полотенца очень сложно сохранить в первозданном виде. Они очень быстро пачкаются, а отстирать их порой невозможно. Хозяйки прибегают к различным способам, которые призваны отбелить кухонные полотенца.
Давайте разберемся, как отстирать кухонные полотенца от жира и пятен, чтобы они выглядели как новые.
Как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях
Если вы устали бесконечно покупать полотенца для кухни, а в борьбе с загрязнениями вы постоянно проигрываете, и вы уже не знаете, как отстирать кухонные полотенца, то вам может помочь японский метод.
В этом случае даже не придется включать стиральную машинку. Правда, вы потратите больше времени - минимум 12 часов, но не пожалеете. Полотенца будут чистыми и свежими, почти как новые.
Что понадобиться, чтобы отстирать кухонные полотенца:
- горячая вода – объем зависит от количества полотенец, она должна покрывать их полностью;
- порошок – 1 ст. или средство для ручной стирки - ¾ ст.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- отбеливатель - 2 ст. л.
В таз или другую емкость наливаем горячую воду, добавляем в нее средство для стирки, растительное масло, отбеливатель и все тщательно перемешиваем. В полученный раствор опускаем полотенца и накрываем чем-то, к примеру, большой крышкой. Оставляем нашу стирку минимум на 12 часов, но можно и на сутки.
Спустя это время кухонные полотенца нужно тщательно прополоскать первый раз в горячей воде, второй – в теплой, а третий – в прохладной. Полотенца удивят вас своей белизной и чистотой.
Второй лайфхак - как отстирать кухонные полотенца
Японский метод не единственный, который спасет ваши кухонные полотенца от мусорного ведра. Наши бабушки тоже задавались вопросом, как отбелить кухонные полотенца. Они нашли способ, который работает и сегодня, а все, что необходимо, есть у каждой хозяйки дома.
Вам понадобиться:
- стружка хозяйственного мыла – 2-3 ст. л.;
- сода – 3-4 ст. л.;
- горячая вода – должна покрывать полотенца.
Соду и мыло необходимо растворить в горячей воде. Опустите в раствор полотенца и оставьте на 2-3 часа под крышкой. Когда указанное время подойдет к концу, полотенца необходимо прополоскать, а затем постирать, как вы это делаете обычно.
Ранее УНИАН уже писал, как отстирать кухонные полотенца.