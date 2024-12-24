У каждой хозяюшки есть на кухне плотенца - очень полезная и нужная вещь, но их очень сложно держать чистыми. Существует интересный способ решить эту проблему.

Кухонные полотенца очень сложно сохранить в первозданном виде. Они очень быстро пачкаются, а отстирать их порой невозможно. Хозяйки прибегают к различным способам, которые призваны отбелить кухонные полотенца.

Давайте разберемся, как отстирать кухонные полотенца от жира и пятен, чтобы они выглядели как новые.

Как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях

Если вы устали бесконечно покупать полотенца для кухни, а в борьбе с загрязнениями вы постоянно проигрываете, и вы уже не знаете, как отстирать кухонные полотенца, то вам может помочь японский метод.

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В этом случае даже не придется включать стиральную машинку. Правда, вы потратите больше времени - минимум 12 часов, но не пожалеете. Полотенца будут чистыми и свежими, почти как новые.

Что понадобиться, чтобы отстирать кухонные полотенца:

горячая вода – объем зависит от количества полотенец, она должна покрывать их полностью;

порошок – 1 ст. или средство для ручной стирки - ¾ ст.;

растительное масло – 2 ст. л.;

отбеливатель - 2 ст. л.

В таз или другую емкость наливаем горячую воду, добавляем в нее средство для стирки, растительное масло, отбеливатель и все тщательно перемешиваем. В полученный раствор опускаем полотенца и накрываем чем-то, к примеру, большой крышкой. Оставляем нашу стирку минимум на 12 часов, но можно и на сутки.

Спустя это время кухонные полотенца нужно тщательно прополоскать первый раз в горячей воде, второй – в теплой, а третий – в прохладной. Полотенца удивят вас своей белизной и чистотой.

Второй лайфхак - как отстирать кухонные полотенца

Японский метод не единственный, который спасет ваши кухонные полотенца от мусорного ведра. Наши бабушки тоже задавались вопросом, как отбелить кухонные полотенца. Они нашли способ, который работает и сегодня, а все, что необходимо, есть у каждой хозяйки дома.

Вам понадобиться:

стружка хозяйственного мыла – 2-3 ст. л.;

сода – 3-4 ст. л.;

горячая вода – должна покрывать полотенца.

Соду и мыло необходимо растворить в горячей воде. Опустите в раствор полотенца и оставьте на 2-3 часа под крышкой. Когда указанное время подойдет к концу, полотенца необходимо прополоскать, а затем постирать, как вы это делаете обычно.

Ранее УНИАН уже писал, как отстирать кухонные полотенца.

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