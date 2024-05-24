Рассказываем, что отпугивает мух и в доме и мешает им портить вам настроение.

В летний период, когда окна в квартирах и домах постоянно открыты, любые насекомые, в том числе и мухи, с удовольствием залетают в жилище. Они не только раздражают психологически, но и могут быть источником опасных заболеваний. УНИАН расскажет, что делать, чтобы мухи не залетали в дом.

Самое сильное средство от мух - выбирайте любое

Для того чтобы понять, как избавиться от мух в доме, нужно действовать поэтапно. Во-первых, далеко не всегда обязательно сразу же нужно бежать за разными спреями и другими химическими средствами. Зачастую, в не особенно запущенных случаях, есть шанс обойтись "малой кровью". Начнем с того, какой запах не любят мухи:

эфирное масло лаванды, базилика, эвкалипта или мяты налить в аромалампу и нагревать, чтобы запах наполнил помещение;

налить в аромалампу и нагревать, чтобы запах наполнил помещение; полынь, черемуха, бузина или крапива - нарвать, расставить по дому в вазах.

Во-вторых, можно самостоятельно изготовить средство от мух в домашних условиях под видом ловушки. Самый простой вариант - использовать мыльную пену с уксусом. Вам нужно взять любую банку, налить на дно 1 ст.л уксуса, несколько капель средства для мытья посуды и взболтать, чтобы получилась пена.

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Накрыть банку пищевой пленкой и сделать отверстия, через которые мухи попадут внутрь, а обратно выбраться не смогут. В качестве альтернативы можно налить на дно банки что-нибудь сладкое - мед, сироп или варенье.

Как сделать, чтобы мухи не залетали в дом - советы

Чаще всего насекомые попадают в жилище через открытые окна, вентиляционные решетки или подъезд. Для того чтобы мухи не залетали в дом, сделайте "предупреждающий выстрел":

установите на окна герметичные москитные сетки;

закройте вентиляционные отверстия решетками;

развесьте в подъезде липкие ленты от мух.

Это три шага, которые нужно сделать обязательно, если вы не хотите постоянно бороться с насекомыми. Кроме того, приучите себя следить за тем, не оставили ли вы на столе что-нибудь съестное - ароматный запах пищи тоже привлекает мух, которые, единожды попробовав еду, гарантируют ей путешествие в мусорку.

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