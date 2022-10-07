Чем полезен кетчуп для волос и как с помощью него отмыть кастрюлю от гари - узнайте в материале УНИАН.

Пикантный томатный кетчуп - один из самых популярных и любимых украинцами соусов. Он идеально подходит к мясным блюдам или картошке фри, и ранее мы говорили о том, как сделать кетчуп из помидор на зиму. Однако, с помощью кетчупа можно отмыть пол квартиры и даже использовать его как косметическое средство.

Как почистить серебро кетчупом или придать блеск волосам - читайте далее в материале.

Как применить кетчуп в домашних условиях для чистки кастрюль

Пригоревшие кастрюли - распространенная проблема, с которой сталкиваются многие хозяюшки. Отсюда возникает вопрос - чем очистить сгоревшую кастрюлю из нержавейки или эмали. Наряду с популярными химическими средствами и народными методами УНИАН предлагает использовать кетчуп. Вам достаточно лишь нанести его на проблемные участки кухонной утвари и оставить на ночь. Кислоты в составе кетчупа помогут грязи "отойти" от металла, а вы потом сможете легко отмыть ее обычным моющим средством.

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Очистка меди от черноты с помощью кетчуп

Кухонная утварь из меди, а также любые предметы интерьера имеют свойство быстро тускнеть. Вернуть им прежний блеск несложно - достаточно воспользоваться томатным соусом. Смажьте кетчупом медные предметы и оставьте на 10 минут. Затем возьмите мочалку и тщательно потрите изделие под проточной водой.

Полезный лайфхак: если посыпать кетчуп солью, то грязь будет счищаться легче.

Как почистить серебро кетчупом - рекомендации

Так же, как и медные, серебряные украшения и столовые приборы могут потерять привлекательный внешний вид со временем. Неприятность эту тоже можно исправить небольшим количеством томатного соуса. Наполните миску кетчупом, опустите туда украшения на 10-15 минут.

По истечение указанного срока достаньте предметы и промойте их под проточной водой, а для чистки труднодоступных мест используйте зубную щетку. Последний шаг - высушить украшения на полотенце.

Как быстро удалить ржавчину с металла кетчупом

Любые металлические предметы, которыми вы пользуетесь регулярно, при неправильном обращении могут покрыться ржавчиной. От нее необходимо избавляться - в этом снова поможет универсальный томатный соус.

Нанесите кетчуп на участок инструментов, покрытый ржавчиной, и оставьте на 30 минут. После этого вам следует тщательно промыть инвентарь под проточной водой, используя жесткую щетку. Высушите металлический предмет естественным образом и смажьте вазелином или маслом.

Кетчуп для волос и лица - варианты применения

Густой томатный соус также можно использовать в косметологических целях - отзывы об этом методе действительно впечатляют. К примеру, кетчуп может стать основой для скраба, где вторым ингредиентом будет сахар или его заменитель. Полученной смесью нужно смазать лицо, слегка втирая массу в кожу. В конце достаточно умыться теплой водой и нанести питательный крем.

Волосы также будут вам благодарны, если вы используете кетчуп, как маску для локонов. Посеченные и обезжизненные из-за воды с хлором, они однозначно нуждаются в деликатном уходе. Рецепт простой - нанести соус в чистом виде на волосы и оставить на 20 минут, а затем вымыть шампунем с бальзамом.

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