Несколько хитростей помогут вам сохранить огурцы сочными и свежими надолго.

В июле на участках начинают собирать огурцы, а также готовят консервацию на зиму. Свежие огурцы хранятся недолго, поэтому их стараются быстрее съесть. Но и для соленых огурцов нужны определенные условия хранения. УНИАН расскажет, как надолго сохранить сочными и вкусными свежие и соленые огурцы.

Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред огурцов, и как выбрать вкусные овощи в магазине.

Как хранить свежие огурцы

Свежие огурцы без труда хранятся 5-7 дней, а с помощью некоторых хитростей срок хранения можно продлить до 1 месяца. Важное правило при хранении огурцов: не мыть их заранее, иначе вы смоете их природное защитное покрытие. Мойте овощи только непосредственно перед приготовлением.

В холодильнике огурцы нужно хранить подальше от морозильной камеры. Эти овощи не переносят температур около 0º и быстро портятся. В отделении для овощей они пролежат 3-4 дня. Если выложить огурцы в пакет, а сверху на упаковку постелить мокрую марлю - овощи "проживут" 2 недели.

Продлить срок хранения до месяца поможет обычная вода. Для этого в миску или лоток наливают воду на 2 см и вертикально ставят огурцы хвостиками в воду. Недостатком способа является то, что воду нужно менять раз в сутки.

Ещё один длительный способ хранения огурцов - в бумаге. Заверните каждый овощ в газету, салфетки или пергамент для выпечки. Затем завернутые огурцы выложите в большой пакет. Так овощи будут свежими около 3 недель.

В помещении огурцы хранятся 10 дней при +8° воздуха, и 3 дня при температуре +15° и выше. Продлить срок хранения до недели в теплой комнате можно, если завернуть огурцы в мокрую ткань и положить в темное место, периодически смачивая ткань.

Как хранить соленые огурцы

Соленые и малосольные огурцы полагается хранить в холодных и темных местах при температуре не выше +4°. Идеально подойдет сухой погреб или подвал.

Если вы уверены в качестве консервации, то допустимо хранить закрутку в темном месте при комнатной температуре. Приготовить качественную консервацию вам поможет рецепт соленых огурцов. Если же качество соленых огурцов вызывает сомнения, их лучше поставить в холодильник.

После открытия банки соленые огурцы хранят в холодильнике не больше 2 недель. Хранят их в рассоле, в котором мариновались огурцы. Жидкость должна полностью покрывать овощи. Если соленые огурцы стали мягкими и больше не хрустят - лучше их выбросить, даже если вкус не поменялся.

Как нельзя хранить огурцы

Огурцы нельзя хранить без доступа к воздуху, например, в плотно завязанном пакете, иначе они "задохнутся" и быстро сгниют. Также эти овощи нельзя хранить рядом с плодами, богатыми этиленом, например, яблоками, персиками и спелыми томатами. Этилен ускоряет гниение огурцов.

Вас также могут заинтересовать новости: