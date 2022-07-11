Хрустящие огурчики - лучшее дополнению к столу, которое понравится и взрослым, и детям.

Сезон огурцов в самом разгаре и многие хозяюшки все чаще задаются вопросом: как очень быстро приготовить малосольные огурцы. УНИАН собрал лучшие рецепты и хитрости, благодаря которым вы сможете узнать, как можно мариновать огурцы и в чем их польза.

Какая польза от малосольных огурцов

В процессе маринования в огурцах происходит процесс накопления полезных веществ, таких как магний, натрий, железо, фосфор, калий, медь, цинк и кальций. Засоленные овощи являются источником редких минералов, они богаты и витаминами группы В, а также А, С, Е и К,

Малосольные огурцы помогают нормализовать работу пищеварительной системы, стимулируют работу желудка, улучшают работу сердца и позитивно влияют на кровообращение. Помимо этого, маринованные овощи помогают организму бороться с патогенными бактериями и инфекциями, снижают мышечное и эмоциональное напряжение, а также нормализуют работу щитовидной железы.

Как приготовить огурцы огурцы-минутка: рецепт

Для того чтобы приготовить быстрые малосольные огурцы, вам понадобятся:

1 килограмм огурцов,

1 ст.л соли,

1 пучок укропа,

1 головка чеснока.

Огурцы нужно промыть в теплой воде, срезать хвостики и разрезать их вдоль. Если огурчики крупные, их можно разрезать еще и поперек. Также нужно нарезать тонкими дольками чеснок и мелко покрошить зелень. Переложить огурцы в кастрюлю, а сверху присыпьте их солью, укропом и чесноком.

Затем кастрюлю нужно накрыть крышкой и хорошенько потрясти ее несколько минут. После такой "встряски" огурчики быстро просолятся, их можно сразу же подавать к столу или же подождать около получаса.

Быстрые соленые огурцы в банке

Для того чтобы приготовить быстрые соленые огурцы в 3-литровой банке, вам понадобятся:

Огурцы,

Пучок зеленого укропа с веточками и зонтиками,

5 зубчиков чеснока,

3 столовые ложки крупной каменной соли,

Кипяток.

В чистую банку (стерилизовать ее не нужно) выложите зелень и чеснок, сверху нужно утрамбовать предварительно вымытые огурчики без хвостиков. Сверху засыпьте соль, и залейте будущие малосольные огурцы кипятком.

Банку нужно накрыть капроновой крышкой и несколько раз осторожно прокрутить, так быстрее растворится соль. Хрустящие соленые огурцы будут готовы уже через несколько часов после полного остывания. С таким рецептом вы можете сделать малосольные огурцы в банке за сутки, наслаждайтесь!

Малосольные огурцы в пакете за час

Простой рецепт малосольных огурцов понравится любому ценителю хрустящих и сочных "колючих" овощей. Для него вам понадобятся:

1 кг свежих огурцов,

1 ст. ложка соли,

1 чайная ложка сахара,

небольшой пучок свежего укропа,

3-4 зубчики чеснока,

немного растительного масла для подачи блюда на стол,

2 пакетика для засолки.

Промойте и нарежьте огурцы брусочками, измельчите зелень и нарубите тонкими слайсами чеснок. Уложите все это в пакетик, затем для надежности "оденьте" будущие ингредиенты блюда в еще один пакет. Добавьте соль, сахар, завяжите пакетик и хорошенько его встряхните.

После этого пакет с огурцами нужно оставить при комнатной температуре на 30 минут, а затем убрать его еще на пол часа в холодильник. Перед подачей на стол огурчики можно полить растительным маслом. Рецепт малосольных огурцов в пакете очень прост.

Быстрые малосольные огурцы с уксусом

Чтобы приготовить малосольные огурцы с уксусом вам понадобятся:

0,5 кг свежих огурцов,

2 ст. ложки соли,

1 пучок укропа,

4 зубчика чеснока,

1 столовая ложка уксуса,

немного черного молотого перца.

Огурцы нарежьте крупными продолговатыми кусочками, сложите их в банку и добавьте мелко нарезанную зелень, соль, перец, чеснок, а также уксус. Банку нужно закрыть крышкой и активно потрясти около 10 минут. После этого поставить оставьте банку в тени на 20 минут, после этого огурчики готовы к подаче на стол.

Быстрые малосольные огурцы за 15 минут

Приготовить вкусные и хрустящие огурчики можно и без банки или пакетика. Для приготовления вам понадобятся:

1 кг. огурцов,

50 грамм укропа,

4-6 зубчика чеснока,

1 ст. ложка сахара,

1 ст. ложка соли,

3-4 столовые ложки подсолнечного масла.

Достаточно лишь нарезать все ингредиенты в кастрюлю, тщательно их перемешать и оставить на 10-15 минут.

Ранее УНИАН уже сообщал, как определить качество растительного масла в домашних условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: