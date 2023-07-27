Хранение лекарственных средств предполагает ответственное отношение и регулярный контроль.

Где хранить лекарства в доме и в чем - вопрос немаловажный. Особенно, если у вас маленькие дети или же препараты нуждаются в каких-то определенных условиях хранения.

В данной публикации УНИАН собрал основные рекомендации по этому поводу, в частности, в чем удобно хранить лекарства и можно ли обойтись без холодильника.

Правила хранения лекарств - советы

Хранение лекарственных средств предполагает ответственное отношение к особенностям тех или иных препаратов и регулярный контроль за их сроком годности и качеством.

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Чтобы сохранить высокий уровень качества лекарств, специалисты советуют в первую очередь:

защищать препараты от пыли (тут очень кстати отметить, что рекомендации по поводу того, можно ли хранить таблетки в таблетнице, рознятся, - большинство специалистов при этом советуют не вынимать их из заводской упаковки).

обеспечивать необходимый температурный режим для каждого из препаратов (это указывается в инструкции по применению или же на упаковке);

поддерживать оптимальную влажность воздуха, где это необходимо.

Самое главное, это запомнить, что при хранении лекарств очень важно учитывать их физико-химические свойства, а также основные требования, указанные в инструкции к ним.

Хранить препараты лучше всего в металлических или же пластмассовых коробках, ставя их в труднодоступных местах, чтобы дети не смогли к ним добраться. Это могут быть высокие стеллажи, верхние полки шкафа или же холодильника, в случае необходимости хранить препараты при низких температурах. В данном случае отпадает вопрос, зачем хранить лекарства в холодильнике. Это нужно, чтобы продлить их срок годности и сохранить качество.

Можно ли хранить лекарства на дверце холодильника - что важно знать

Если в инструкции по применению указано, что препарат необходимо хранить при низких температурах, то его действительно можно какое-то время держать или на дверце холодильника, или на какой-то из полок. Важно - не пропустить, когда истечет срок годности, если до тех пор препарат не закончится.

На вопрос же, сколько можно хранить лекарство без холодильника, так же просто ответить с помощью инструкции. Все это там должно быть указано.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему нельзя разламывать таблетку.

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