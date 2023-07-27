Где хранить лекарства в доме и в чем - вопрос немаловажный. Особенно, если у вас маленькие дети или же препараты нуждаются в каких-то определенных условиях хранения.
В данной публикации УНИАН собрал основные рекомендации по этому поводу, в частности, в чем удобно хранить лекарства и можно ли обойтись без холодильника.
Правила хранения лекарств - советы
Хранение лекарственных средств предполагает ответственное отношение к особенностям тех или иных препаратов и регулярный контроль за их сроком годности и качеством.
Чтобы сохранить высокий уровень качества лекарств, специалисты советуют в первую очередь:
- защищать препараты от пыли (тут очень кстати отметить, что рекомендации по поводу того, можно ли хранить таблетки в таблетнице, рознятся, - большинство специалистов при этом советуют не вынимать их из заводской упаковки).
- обеспечивать необходимый температурный режим для каждого из препаратов (это указывается в инструкции по применению или же на упаковке);
- поддерживать оптимальную влажность воздуха, где это необходимо.
Самое главное, это запомнить, что при хранении лекарств очень важно учитывать их физико-химические свойства, а также основные требования, указанные в инструкции к ним.
Хранить препараты лучше всего в металлических или же пластмассовых коробках, ставя их в труднодоступных местах, чтобы дети не смогли к ним добраться. Это могут быть высокие стеллажи, верхние полки шкафа или же холодильника, в случае необходимости хранить препараты при низких температурах. В данном случае отпадает вопрос, зачем хранить лекарства в холодильнике. Это нужно, чтобы продлить их срок годности и сохранить качество.
Можно ли хранить лекарства на дверце холодильника - что важно знать
Если в инструкции по применению указано, что препарат необходимо хранить при низких температурах, то его действительно можно какое-то время держать или на дверце холодильника, или на какой-то из полок. Важно - не пропустить, когда истечет срок годности, если до тех пор препарат не закончится.
На вопрос же, сколько можно хранить лекарство без холодильника, так же просто ответить с помощью инструкции. Все это там должно быть указано.
Напомним, ранее УНИАН писал, почему нельзя разламывать таблетку.