Что можно отмыть уксусом в квартире и правда ли, что он отлично удаляет пятна - узнайте в материале УНИАН.

Многие опытные хозяйки используют уксус не только в качестве компонента для кулинарии или консервации, но и как моющее средство. Уксус способен отмыть ржавчину или накипь, помочь избавиться от плесени или отстирать одежду. УНИАН расскажет, можно ли мыть ванну уксусом и как использовать его при уборке.

Ранее мы говорили о том, как использовать уксус на дачном участке.

Для чего можно использовать уксус - лайфхаки

Уксус - дешевое средство, которое можно купить в любом продуктовом магазине. Одного литра, как правило, хватает очень надолго, но не все хозяйки раскрывают потенциал такого средства полностью. УНИАН рассказывает, как еще можно применить такой привычный продукт.

Как убрать ржавчину содой и уксусом

Сантехника и все ее части склонны к образованию накипи и ржавчины, которую периодически нужно отчищать. Для этого необходимо вскипятить некоторое количество уксуса и положить в него проблемные детали. Какое-то время проварить на медленном огне, чтобы накипь "отстала". Чтобы усилить эффект такого чистящего, добавьте в него 1-2 ч.л соды.

Если вам необходимо отчистить не детали, а саму сантехнику, то смешайте уксус и соду так, чтобы получилась кашица. Ее нанесите на загрязненные участки кранов и других предметов в ванной. Подержите 20-30 минут, потрите щеткой и смойте теплой водой.

Что будет, если постирать одежду с уксусом

Уксус также идеально подходит для того, чтобы смягчить белье и уберечь его от стирки в жесткой воде. Для этого вам нужно, как обычно, положить вещи в барабан, насыпать порошок, а в отделение для кондиционера налить уксус. Такая хитрость не только сделает белье мягким, но и поможет устранить неприятный запах.

Полезный лайфхак: в уксусной воде можно постирать вещи, которые вы только что купили, но еще не носили - уксус продезинфицирует ткань и закрепит цвет надолго.

Как уксусом убрать жирное пятно

Такое проверенное домашнее средство способно удалить самые стойкие пятна, даже от жира или пота. Если вы собрались бороться с подобными загрязнениями, вам нужно налить немного уксуса на пятно и оставить его на 10-15 минут. По истечение этого времени потрите вещь руками и постирайте как обычно.

Как убрать накипь в чайнике содой и уксусом

Накипь образуется после длительного воздействия жесткой воды на технику или устройства, такие как стиральная машина или чайник. Если ничего с этим не делать, то наличие накипи негативно скажется на сроке эксплуатации устройства. Для того, чтобы не доводить до такой ситуации - используйте уксус. Залейте уксус в чайник, кофейник (100 мл уксуса на 1 л воды) или барабан стиральной машинки (50 мл), включите устройство на его обычный режим, а затем ополосните чистой водой.

Как убрать неприятный запах с помощью уксуса

С помощью такого простого и бюджетного средства у вас получится избавиться от неприятного запаха в любом месте квартиры. К примеру, многие хозяйки протирают мусорное ведро уксусом и водой для того, чтобы избавиться от аромата отходов, бывших там. Также можно налить уксус, разбавленный водой, в пульверизатор и обработать этим раствором любые поверхности или проблемные места в квартире.

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