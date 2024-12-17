Узнайте, как подобрать удачный презент для приземленных и трудолюбивых Козерогов.

Люди со знаком Зодиака Козерог рождаются в период с 22 декабря по 20 января. Они отличаются спокойным, приземленным характером, трудолюбием, любовью к комфорту, усидчивостью, привязанностью к семье. Это практичные хозяева, у которых дома всегда чисто и уютно.

Подобрать хороший презент для близкого Козерога не так просто. Они не любят бессмысленные и вычурные вещи, которые никак не пригодятся в хозяйстве. Если планируете подарить им сувениры или статуэтки, то забудьте об этом. Мы подскажем, как удивить Козерога и порадовать новогодним подарком.

Что подарить Козерогу на Новый год 2025

Хороший подарок для Козерога должен быть либо практичным, либо создавать уют. Не откажется этот знак и от съедобного презента, ведь славится хорошим аппетитом. Главное - не покупать безделушек и пылесборников.

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Книги . Козерогу нравится спокойный и вдумчивый отдых, поэтому произведение в любимом жанре будет для него идеальным подарком. Если вы не знаете, какие книги у него уже есть, то купите что-то из новинок.

. Козерогу нравится спокойный и вдумчивый отдых, поэтому произведение в любимом жанре будет для него идеальным подарком. Если вы не знаете, какие книги у него уже есть, то купите что-то из новинок. Деликатесы . Сладкоежкам дарите сладости и шоколад (обязательно с хорошим составом), любителям соленого - дегустационные мясные наборы или крафтовые сыры. Не лишним будет дополнить подарок бутылкой вина. А если у человека дома есть кофемашина, то он точно не откажется от упаковки качественного кофе.

. Сладкоежкам дарите сладости и шоколад (обязательно с хорошим составом), любителям соленого - дегустационные мясные наборы или крафтовые сыры. Не лишним будет дополнить подарок бутылкой вина. А если у человека дома есть кофемашина, то он точно не откажется от упаковки качественного кофе. Новогодние игрушки . Представители этого знака любят, когда дом выглядит уютно. Гирлянды, елочные шарики и свечи помогут им зарядиться праздничным настроением.

. Представители этого знака любят, когда дом выглядит уютно. Гирлянды, елочные шарики и свечи помогут им зарядиться праздничным настроением. Утепляющие подарки . В условиях отключения света особенно ценными становятся вещи, которые сохраняют тело в тепле. Это может быть плед, халат, пижама, термобелье, носки или кружка-термос. Практичные Козероги точно обрадуют такому презенту.

. В условиях отключения света особенно ценными становятся вещи, которые сохраняют тело в тепле. Это может быть плед, халат, пижама, термобелье, носки или кружка-термос. Практичные Козероги точно обрадуют такому презенту. Презент для хобби . Самым лучшим подарком считается тот, который соответствует интересам близкого человека. Ценителю спорта подарите гантели ролики, рукодельнице - сертификат в творческий магазин, кулинару - кухонную технику и формы для выпечки.

Если не можете выделить большую сумму на подарок, то не переживайте - Козерогов не волнует стоимость вещей. Главное, чтобы сюрприз был подобран с заботой.

Ч0то подарить Козерогу-женщине на Новый год

Обладательницы земного знака трудолюбивые и упорные, любят готовить и наводить порядок, ценят семью. Вот какие вещи могут им понравиться:

Техника для дома . Облегчите получательнице подарка домашнюю работу, подарив робот-пылесос, мультипечь или планетарный миксер.

. Облегчите получательнице подарка домашнюю работу, подарив робот-пылесос, мультипечь или планетарный миксер. Подарочный сертификат . Козероги любят ходить на шоппинг и придирчиво выбирать вещи для покупки. Дайте им такую возможность, подарив сертификат в их любимый магазин.

. Козероги любят ходить на шоппинг и придирчиво выбирать вещи для покупки. Дайте им такую возможность, подарив сертификат в их любимый магазин. Отдых . Обладательницы этого знака много работают и мало отдыхают. Поэтому им обязательно понравится путевка в санаторий, сертификат на массаж или поход в спа.

. Обладательницы этого знака много работают и мало отдыхают. Поэтому им обязательно понравится путевка в санаторий, сертификат на массаж или поход в спа. Комнатный цветок . Если женщина любит ухаживать за растениями, то новый зеленый "питомец" её точно обрадует.

. Если женщина любит ухаживать за растениями, то новый зеленый "питомец" её точно обрадует. Косметика . Для этого знака важна практичность, поэтому лучше выбирать не декоративную, а уходовую косметику - например, увлажняющий крем для рук от мороза.

Популярные женские подарки, такие как духи и украшения, не всегда актуальны для Козерогов. Но если вы знаете, что получательница подарка любит такие вещи, то выбирайте строгие и классические изделия.

Что подарить Козерогу-мужчине на Новый год

Мужчина со знаком Козерогом работящий и упорный, логически мыслящий, привязанный к родным. Вот что можно положить ему под елочку:

Шашлычница или гриль . Представители этого знака любят готовить для всей семьи.

. Представители этого знака любят готовить для всей семьи. Инструменты . Такие мужчины любят работать руками, и им всегда пригодится мультитул

. Такие мужчины любят работать руками, и им всегда пригодится мультитул Массажная подушка . После тяжелого и напряженного дня он будет рад расслабиться и помассировать мышцы.

. После тяжелого и напряженного дня он будет рад расслабиться и помассировать мышцы. Алкоголь . А также набор фужеров для его распития. Такие мужчины ценят изысканное спиртное.

. А также набор фужеров для его распития. Такие мужчины ценят изысканное спиртное. Настольная игра . Желательно для нескольких человек, ведь Козероги любят проводить время с близкими или друзьями.

При вручении подарка желательно рассказать, почему вы выбрали именно такую вещь. Козерогам важно чувствовать заботу и уважение к своим интересам.

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