Что делать, чтобы не лопались помидоры и как избежать такой ситуации - узнайте в материале УНИАН.

Красный помидор - привередливый овощ, для выращивания которого нужно знать тонкости огородного искусства. С этой культурой может произойти что угодно: скручивание листьев, опадение завязи или появление пятен на плодах. УНИАН расскажет, почему помидоры трескаются и гниют, и как справиться с этой проблемой.

Ранее мы говорили о том, чем подкормить помидоры для богатого урожая.

Почему трескаются помидоры в открытом грунте - причины

Опытные садоводы и огородники говорят, что каждый человек, который выращивает помидоры, может столкнуться с неприятной картиной и увидеть раскол на плодах. Причин этому существует несколько.

Неправильный полив

При сухой почве и недостатке влаги помидоры начинают поглощать ее слишком активно, кожица не успевает растянуться и трескается.

Неудачный микролимат

Идеальная температура для выращивания помидоров - 22-25°С. Если на улице или в теплице слишком жарко, то рост культуры прекращается, а кожица становится грубой. Как только овощ начинает расти снова - он лопается.

Неподходящая подкормка

Помидорам, как и любым другим овощам, нужны правильные удобрения, иначе они принесут не пользу, а вред. Для того, чтобы ваши растения оправдывали ожидания, помните о важных правилах:

в период роста подкармливать помидоры 2 раза в месяц;

внесение удобрений совмещать с поливом;

на этапе развития плодов помидоры больше всего нуждаются в калии, а фосфор и азот уже не нужны;

не использовать концентрированные вещества - только разбавленные.

Главный момент - обращайте внимание на состояние растений - они сами подскажут, каких веществ им не хватает. К примеру, если листья помидоров пожелтели или на них образовались пятна, то культуре не хватает микроэлементов.

Активное пасынкование

УНИАН уже рассказывал о том, как пасынковать помидоры, но сделаем акцент еще раз. Многие дачники на этапе созревания плодов пытаются дать растению больше места для развития, поэтому обрезают больше листьев и отростков. На самом деле, результат будет негативным - то количество веществ, которое помидоры могли отдать листьям, они начинают отдавать плодам. Из-за этого те не выдерживают нагрузки и лопаются.

Как сделать, чтобы помидоры не трескались, и почему это опасно

Лопнувшие плоды - это благоприятная среда для развития инфекций. В трещины попадают бактерии и начинают там активно размножаться, провоцировать гниение и появление плесени. Треснувший помидор изначально более уязвим к болезням, непривлекателен внешне и совершенно непригоден для консервирования.

Для того, чтобы избежать растрескивания помидоров, возьмите на вооружение несколько правил:

поливайте помидоры регулярно: в жаркую погоду - каждые 2-3 дня, в пасмурную - каждые 5-7 дней;

вносите мульчу, чтобы защитить почву от пересыхания;

проветривайте теплицу или настройте капельный полив на грядке, чтобы обеспечить нужный уровень влаги и циркуляцию воздуха.

Еще один способ уберечь свой урожай помидоров - сразу выбирать сорта, устойчивые к деформации и те, которые не склонны к растрескиванию.

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