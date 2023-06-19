В этой статье вы узнаете, что делать с выпечкой после духовки и как допечь сырой пирог, если он еще находится в духовке или уже остыл.

Ароматные пироги едва ли оставят кого-то равнодушным. Это вкусное блюдо часто считают визитной карточкой опытной хозяйки. Однако порой случается, что пирог оказывается сырым. Непропеченное внутри тесто портит все блюдо.

Не стоит огорчаться раньше времени, все можно исправить. Ниже мы расскажем, что делать, если пирог сырой внутри. Однако для начала рассмотрим основы.

Как узнать, готов ли пирог - точный метод

Самое первое, что вам стоит знать о выпечке - никогда не верьте строгим временным рамкам, которые указывают в рецептах. Все зависит от работы вашей духовки, качества муки, жесткости воды и даже свежести яиц.

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Чтобы проверить готовность пирога, вы можете:

Использовать деревянную шпажку или тонкий нож. Просто воткните его в центр пирога и достаньте. Если на шпажке или ноже остались кусочки сырого теста - пирогу стоит еще немного пропечься.

Легонько нажать на центр пирога. Если после нажатия на выпечке нет ямочки, и сам пирог быстро вернулся в "прежнюю форму", можете выключать духовку - блюдо готово.

Оцените пирог визуально. Если сверху на нем вы видите равномерно золотистую корочку, которая подрумянилась, то выпечка, скорее всего, уже пропеклась и готова.

Всегда проверяйте пирог во время выпечки, ведь он может попросту сгореть раньше времени или же не пропечься, а вы уже выключите духовку.

Что делать, если пирог сырой внутри, но не остыл

Если же вы поняли, что внутри пирога осталось непропеченное тесто, у вас есть несколько вариантов для спасения ситуации. Попробуйте один из этих вариантов, однако не выключайте духовку и не доставайте пирог полностью:

Сразу же верните пирог в духовку и немного поднимите температуру, отклонившись от нормы, указанной в рецепте. "Экспресс-запекание" поможет тесту внутри пирога пропечься, однако следите, чтобы низ не пригорел.

Если пирог подрумянился сверху, но сырой внутри, накройте его фольгой или бумагой для запекания. После этого дайте пирогу допечься.

Эти же способы помогут вам справиться с ситуацией, когда нужно спасать уже практически готовое блюдо и понять, что делать, если пирог не пропекается сверху.

Что делать, если пирог не пропекся и остыл

Если же пирог не пропекся и остыл, вам помогут совсем другие лайфхаки. Для начала вам стоит дать пирогу окончательно остыть. На самом деле, это может решить вашу проблему. Все дело в том, что сливочные и сырные виды теста могут "допекаться" при комнатной температуре. И если такой пирог постоит, он действительно может стать готовым и не сырым.

Если же пирог остыл и сырой внутри, вам нужно снова включать духовку и пытаться его допечь. Все просто, проверяйте готовность описанными выше методами и следите, чтобы края и низ не подгорели.

Почему не пропекается пирог на кефире

Чаще всего проблема сырой середины в пирогах случается тогда, когда в рецепте есть кефир. Из-за кислотности процесс пропекания замедляется. Попробуйте добавить в тесто соду или разрыхлитель, тогда пирог пропечется быстрее.

Помимо этого, учитывайте тот факт, что кефир содержит в себе больше жидкости, чем другие ингредиенты. А потому увеличивайте время выпечки такого теста, ведь ему нужно больше времени, чтобы приготовиться.

Что делать, если бисквит не пропекся внутри

Бисквитное тесто довольно капризное. С ним нередко случаются проблемы. Перед выпеканием бисквита обязательно убедитесь, что вы выбрали не слишком глубокую форму. Если она будет слишком большой и высокой, середина бисквита не пропечется.

Едва ли не каждая хозяйка хотя бы раз в жизни пыталась понять, что делать, если бисквит не пропекся внутри. Если вы среди них, попробуйте понизить температуру духовки примерно на 15 градусов и выпекайте тесто немного дольше, чем написано в рецепте.

Что делать, если пирог не пропекся внутри в мультиварке

Запекание в мультиварке - популярный метод приготовления пирогов. Он отлично выручает, когда дома нет духовки или же не хочется включать печку из-за жары. Однако если пирог не пропекается в мультиварке, нужно действовать быстро.

Сразу же верните недопеченный пирог обратно в мультиварку и выберите специальный режим, такой как "Выпечка" или "Пекарь" (названия могут быть другими, все зависит от модели устройства). Когда вы выберите режим для выпечки, установите таймер на 10-15 минут. За это время тесто допечется, однако если у вас все равно останутся сомнения, просто оставьте пирог в закрытой мультиварке, так он точно "дойдет" до готовности.

Можно ли есть сырой пирог - ответ вас удивит

Не все понимают, чем опасно сырое тесто, особенно если в нем есть яйца. Употребление недопеченного пирога весьма опасно, ведь сырые ингредиенты содержат в себе бактерии, такие как сальмонелла. Помимо этого, вы можете получить банальное несварение. Желудок может остановиться, а это всегда приносит неприятности.

Поэтому не рискуйте и ешьте только пропеченные пироги. Описанные выше способы помогут вам сделать так, чтобы они никогда не оставались сырыми.

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